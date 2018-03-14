Fenerbahçe’de Mehmet Topal ve Isla çalışmaya katılmadı

Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Mauricio Isla antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman ısınma ve düz koşu ile başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına açık olan son bölümü engelli pas çalışmalarıyla devam etti.

Sarı-lacivertli ekipte kan değerlerinde yorgunluk tespit edilen Mehmet Topal ile dünkü idmanda ayağına basıldı için ağrı hisseden Isla, bugünkü çalışmada yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçe’de Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı’nın sakatlıkları sürüyor.

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