CEV Challenge Cup | Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 Nantes VB

Türkiye'de CEV Challenge Kupası'nı 2 kez kazanan tek takım olan ve bunu bu yıl üçlemek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuğu Nantes'ı 3-0 yenerek 21 Mart´ta yapılacak rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

CEV Challenge Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2016 yılında aynı kupada 2 kez yendiği Fransa´nın Nantes VB takımıyla Cengiz Göllü Salonu´nda karşılaştı. İlk sete Büyükşehir Belediyespor 5-1´lik seri ile başladı. Ancak Fransa´nın Nantes takımı Vandesteene ile Carter´in sayılarıyla ilk teknik molayı 7-8 öne geçerken, bunda Dimitrova´nın hücumlarına yapılan bloklar etkili oldu. Daha sonra Fatma Yıldırım, Dimitrova´nın hücumları sonrasında ikinci teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-15 önde geçmeyi başardı. Ndoye´nin hücum sayılarıyla Nantes VB farkın açılmasına izin vermedi: 18-17 Cansu´nun servis turuyla Bursa ekibi son bölüme 20-17 önde girdi ve yeşil beyazlılar seti 25-19 kazandı.

İkinci sete Dimitrova´nın hücum sayısıyla başlayan Büyükşehir´in hücumdaki hatalarıyla Nantes sayılar aldı. Her iki teknik molayı 8-6 ve 16-13 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı korumayı başardı ve son bölüme 20-17 önde girdi. Nantes Kauffeldt´in servisleriyle farkı 1 sayıya (20-19) indirdi. Son bölüm karşılıklı hatalarla (21-21) nefes kesti. Daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti. Milli takım yetkilileri Hakkari'de sporcu avına çıkıyor Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından başlatılan sporcu taramalarının ilk ayağı Hakkari'de başlıyor. Hedef yetenekli basketbolcuları genç yetenekleri kazanmak. İlgili Haberi Oku

Üçüncü sete iyi başlayan Nantes VB oldu ve 1-5 öne geçti. Büyükşehir ilk sayısı yardımcı antrenörün kırmızı kart görmesiyle kazandı. Fransız temsilcisi teknik molayı 5-8 önde geçti. Belien ve Nilay´ın blokları, Vilponen´in hücumda topu dışarıya atmasıyla Büyükşehir rakibini yakalamayı (8-8) başardı ve Nilay´ın plasesi ile ilk kez 9-8 öne geçti. Dimitrova´nın servislerinde Ndoye üst üste hatalar yapınca fark 3 sayıya (11-8) çıktı. Yeşil beyazlılar farkı 6 sayıya (15-9) çıkartırken, ikinci teknik molaya 16-10 önde geçti. 19-10´dan sonra 6-0´lık seri yakalayan Nantes VB farkı 3 sayıya (19-16) indirdi. Ancak Bursa ekibi son bölüme 20-16 önde girdi. Bytsenko´nun servisleriyle skor 23-16´ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 21 Mart’ta Fransa’da yapılacak.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Jantcho Stankov (Bulgaristan), Zdravko Zdraveski (Makedonya)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Avcı, Charlotte Leys, Fatma Yıldırım, Yvon Belien, Nilay Karaağaç, Emiliya Dimitrova (Aylin Sarıoğlu / libero, Cansu Aydınoğulları, Oleksandro Bytsenko, Merve İkbal Albayrak)

NANTES VB: Odette Ndoye, Laura Pihlajamaki, Katie Lynn Carter, Ana Tiemi Takagui, Els Vandesteene, Berit Kauffeldt (De Carvalho Ungerer / libero, Paulina Vilponen, Erica Jean Handley, Marion Gauthier-Rat)

SETLER: 25-19, 25-23, 25-18

SÜRE: 83 dakika (26, 29, 28)

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