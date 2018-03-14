CEV Challenge Cup | Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 Nantes VB
CEV Challenge Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2016 yılında aynı kupada 2 kez yendiği Fransa´nın Nantes VB takımıyla Cengiz Göllü Salonu´nda karşılaştı. İlk sete Büyükşehir Belediyespor 5-1´lik seri ile başladı. Ancak Fransa´nın Nantes takımı Vandesteene ile Carter´in sayılarıyla ilk teknik molayı 7-8 öne geçerken, bunda Dimitrova´nın hücumlarına yapılan bloklar etkili oldu. Daha sonra Fatma Yıldırım, Dimitrova´nın hücumları sonrasında ikinci teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-15 önde geçmeyi başardı. Ndoye´nin hücum sayılarıyla Nantes VB farkın açılmasına izin vermedi: 18-17 Cansu´nun servis turuyla Bursa ekibi son bölüme 20-17 önde girdi ve yeşil beyazlılar seti 25-19 kazandı.
İkinci sete Dimitrova´nın hücum sayısıyla başlayan Büyükşehir´in hücumdaki hatalarıyla Nantes sayılar aldı. Her iki teknik molayı 8-6 ve 16-13 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı korumayı başardı ve son bölüme 20-17 önde girdi. Nantes Kauffeldt´in servisleriyle farkı 1 sayıya (20-19) indirdi. Son bölüm karşılıklı hatalarla (21-21) nefes kesti. Daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete iyi başlayan Nantes VB oldu ve 1-5 öne geçti. Büyükşehir ilk sayısı yardımcı antrenörün kırmızı kart görmesiyle kazandı. Fransız temsilcisi teknik molayı 5-8 önde geçti. Belien ve Nilay´ın blokları, Vilponen´in hücumda topu dışarıya atmasıyla Büyükşehir rakibini yakalamayı (8-8) başardı ve Nilay´ın plasesi ile ilk kez 9-8 öne geçti. Dimitrova´nın servislerinde Ndoye üst üste hatalar yapınca fark 3 sayıya (11-8) çıktı. Yeşil beyazlılar farkı 6 sayıya (15-9) çıkartırken, ikinci teknik molaya 16-10 önde geçti. 19-10´dan sonra 6-0´lık seri yakalayan Nantes VB farkı 3 sayıya (19-16) indirdi. Ancak Bursa ekibi son bölüme 20-16 önde girdi. Bytsenko´nun servisleriyle skor 23-16´ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-18, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 21 Mart’ta Fransa’da yapılacak.
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Jantcho Stankov (Bulgaristan), Zdravko Zdraveski (Makedonya)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergül Avcı, Charlotte Leys, Fatma Yıldırım, Yvon Belien, Nilay Karaağaç, Emiliya Dimitrova (Aylin Sarıoğlu / libero, Cansu Aydınoğulları, Oleksandro Bytsenko, Merve İkbal Albayrak)
NANTES VB: Odette Ndoye, Laura Pihlajamaki, Katie Lynn Carter, Ana Tiemi Takagui, Els Vandesteene, Berit Kauffeldt (De Carvalho Ungerer / libero, Paulina Vilponen, Erica Jean Handley, Marion Gauthier-Rat)
SETLER: 25-19, 25-23, 25-18
SÜRE: 83 dakika (26, 29, 28)
KIRMIZI KART: Eric Brezillilon (Nantes VB) (3.set 0-1)