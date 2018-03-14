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CANLI YAYIN: Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi şifresiz yayınlayan kanallar…

Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izleme linki futbol severler tarafından aranıyor. Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya gelen BJK B.Münih maçı nefesleri kesecek. Beşiktaş Bayern Münih maçı kaç kaç merak eden taraftarlar için, Beşiktaş Bayern Münih canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilir. İşte Beşiktaş Bayern Münih canlı yayın ile izlenebileceği kanallar listesi ve takımların ilk 11 kadroları...
19:5214 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi şifresiz yayınlayan kanallar…

Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar listesi futbol severler tarafından merak ediliyor. Dünyada birçok ülkenin şifresiz canlı yayınladığı Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar BJK B. Münih maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İlk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısında turu geçme şansı oldukça az gözüküyor olsa da bugün Vodefone Arena’da oynanacak karşılaşmada tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. İşte Tivibu spor kanalının yanı sıra başta Azerbaycan kanalları olmak üzere birçok ülkenin canlı yayınlayacağı Beşiktaş Bayer Münih maçı canlı izleme linki ve maçın detayları…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Vagner Love.

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ BAYREN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü yani bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den şifreli olarak yayınlanacak. İlk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın tur atlaması için Alman ekibini 6-0 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor. 6-1, 7-2 gibi Beşiktaş galibiyetlerinde deplasman golü kuralı nedeniyle Bayern Münih tur atlayacak. Eğer Beşiktaş 5-0 kazanırsa maç uzatmaya gidecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurt dışında yaşayan futbol severler BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH maçını aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilir.

İzlandaStöð 2 Sport 4
HindistanSONY TEN 2, Sony LIV
EndonezyaOrange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia
UluslararasıSport 24, UEFA Champions League App
İranbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
IrakbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
İrlandaBT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK
İtalyaPremium Play, Premium Calcio 1 HD
ArnavutlukK-SPORT 1
CezayirbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
AndorraTV3
AngolaSuperSport 5 Africa
ArjantinESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina
AvustralyabeIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia
AvusturyaSky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD
AzerbaycanAZTV
BahreynbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
BangladeşSONY TEN 2, Sony LIV
BelarusБеларусь 2
BelçikaProximus 11+
BelizeESPN Play Argentina
BeninSuperSport 5 Africa
BhutanSony LIV
BolivyaESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
Bosna HersekKlik SPORT, Arena Sport 3
BotsvanaSuperSport 5 Africa
BrezilyaEsporte Interativo
BruneibeIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go
BulgaristanVoyo Sport, bTV Action
Burkina FasoSuperSport 5 Africa
BurundiSuperSport 5 Africa
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
KamerunSuperSport 5 Africa
KanadaTSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2
Cape VerdeSuperSport 5 Africa
Orta Afrika CumhuriyetiSuperSport 5 Africa
ÇadbeIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
ŞiliESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
ÇinPPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
KolombiyaESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
ComorosSuperSport 5 Africa
KongoSuperSport 5 Africa
Demokratik KongoSuperSport 5 Africa
Cook AdalarıSky Sport 2 NZ
Kosta RikaESPN Play Argentina
Cote D'IvoireSuperSport 5 Africa
HırvatistanKlik SPORT, Arena Sport 3
Güney KıbrısCytavision Sports 4, Cytavision Live
DanimarkaViaplay Denmark, TV3+ HD
DjiboutibeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa
EkvadorESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
MısırbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
El SalvadorESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina
Ekvator GinesiSuperSport 5 Africa
EritreaSuperSport 5 Africa
EstonyaБеларусь 2, Viasat Sport Baltic
EthiyopyaSuperSport 5 Africa
FijiSky Sport 2 NZ
FinlandiyaViasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland
FransabeIN Sports 3
GabonSuperSport 5 Africa
GambiyaSuperSport 5 Africa
AlmanyaSky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
GanaSuperSport 5 Africa
YunanistanCosmote Sport 3 HD
GineSuperSport 5 Africa
Guinea-BissauSuperSport 5 Africa
Hong KongSuper Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
MacaristanM4 Sports
JaponyaSukachan 0, SKY PerfecTV LIVE
ÜrdünbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
KenyaSuperSport 5 Africa
KiribatiSky Sport 2 NZ
Kore CumhuriyetiSPOTV
KosovaK-SPORT 1
KuveytbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LaosbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
LetonyaБеларусь 2, Viasat Sport Baltic
LübnanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LesothoSuperSport 5 Africa
LiberyaSuperSport 5 Africa
LibyabeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LitvanyaViasat Sport Baltic, Беларусь 2
MacauTDM Desporto
MakedonyaArena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

BJK BAYERN MÜNİH MAÇINI KADIN SPİKER ANLATACAK

Beşiktaş’ın Bayern Münih’e karşı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçı heyecanla beklenirken, dev mücadele birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bunlarda biri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Beşiktaş Bayern Münih maçı Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak. Dünya üzerine maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olarak bilinen Semahat Özdoğan'ın Beşiktaş Bayern Münih maçında nasıl bir performans sergileyecek maçı heyecanla bekleyen futbol severlerin merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH KİMDİR? BAYERN MÜNİH’İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.

ALMANLAR VODEFONE ARENA’DA DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI

Beşiktaş’ın Bayern Münih’i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçını takip eden bir Alman muhabir Vodafone Park’ta desibel ölçümü yaptı. Ölçüm yapan cihaz tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu gösterdi.
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Son güncelleme: 21:10 | 14.03.2018
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