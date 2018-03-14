CANLI YAYIN: Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi şifresiz yayınlayan kanallar…
Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar listesi futbol severler tarafından merak ediliyor. Dünyada birçok ülkenin şifresiz canlı yayınladığı Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar BJK B. Münih maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İlk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısında turu geçme şansı oldukça az gözüküyor olsa da bugün Vodefone Arena’da oynanacak karşılaşmada tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. İşte Tivibu spor kanalının yanı sıra başta Azerbaycan kanalları olmak üzere birçok ülkenin canlı yayınlayacağı Beşiktaş Bayer Münih maçı canlı izleme linki ve maçın detayları…
BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Vagner Love.
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski
BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI İZLE
Maç öncesi #Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/fYJm77QHNa
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mart 2018
BEŞİKTAŞ BAYREN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü yani bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den şifreli olarak yayınlanacak. İlk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın tur atlaması için Alman ekibini 6-0 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor. 6-1, 7-2 gibi Beşiktaş galibiyetlerinde deplasman golü kuralı nedeniyle Bayern Münih tur atlayacak. Eğer Beşiktaş 5-0 kazanırsa maç uzatmaya gidecek.
SQUAD. #MiaSanMia #BJKFCB pic.twitter.com/v7TXg1ROyt
— FC Bayern München (@FCBayern) 14 Mart 2018
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ
Yurt dışında yaşayan futbol severler BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH maçını aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilir.
|İzlanda
|Stöð 2 Sport 4
|Hindistan
|SONY TEN 2, Sony LIV
|Endonezya
|Orange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia
|Uluslararası
|Sport 24, UEFA Champions League App
|İran
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Irak
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|İrlanda
|BT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK
|İtalya
|Premium Play, Premium Calcio 1 HD
|Arnavutluk
|K-SPORT 1
|Cezayir
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Andorra
|TV3
|Angola
|SuperSport 5 Africa
|Arjantin
|ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina
|Avustralya
|beIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD
|Azerbaycan
|AZTV
|Bahreyn
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Bangladeş
|SONY TEN 2, Sony LIV
|Belarus
|Беларусь 2
|Belçika
|Proximus 11+
|Belize
|ESPN Play Argentina
|Benin
|SuperSport 5 Africa
|Bhutan
|Sony LIV
|Bolivya
|ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
|Bosna Hersek
|Klik SPORT, Arena Sport 3
|Botsvana
|SuperSport 5 Africa
|Brezilya
|Esporte Interativo
|Brunei
|beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go
|Bulgaristan
|Voyo Sport, bTV Action
|Burkina Faso
|SuperSport 5 Africa
|Burundi
|SuperSport 5 Africa
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Kamerun
|SuperSport 5 Africa
|Kanada
|TSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2
|Cape Verde
|SuperSport 5 Africa
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|SuperSport 5 Africa
|Çad
|beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Şili
|ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
|Çin
|PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
|Kolombiya
|ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
|Comoros
|SuperSport 5 Africa
|Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Demokratik Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Cook Adaları
|Sky Sport 2 NZ
|Kosta Rika
|ESPN Play Argentina
|Cote D'Ivoire
|SuperSport 5 Africa
|Hırvatistan
|Klik SPORT, Arena Sport 3
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Sports 4, Cytavision Live
|Danimarka
|Viaplay Denmark, TV3+ HD
|Djibouti
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa
|Ekvador
|ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
|Mısır
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|El Salvador
|ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina
|Ekvator Ginesi
|SuperSport 5 Africa
|Eritrea
|SuperSport 5 Africa
|Estonya
|Беларусь 2, Viasat Sport Baltic
|Ethiyopya
|SuperSport 5 Africa
|Fiji
|Sky Sport 2 NZ
|Finlandiya
|Viasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland
|Fransa
|beIN Sports 3
|Gabon
|SuperSport 5 Africa
|Gambiya
|SuperSport 5 Africa
|Almanya
|Sky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
|Gana
|SuperSport 5 Africa
|Yunanistan
|Cosmote Sport 3 HD
|Gine
|SuperSport 5 Africa
|Guinea-Bissau
|SuperSport 5 Africa
|Hong Kong
|Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
|Macaristan
|M4 Sports
|Japonya
|Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE
|Ürdün
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Kenya
|SuperSport 5 Africa
|Kiribati
|Sky Sport 2 NZ
|Kore Cumhuriyeti
|SPOTV
|Kosova
|K-SPORT 1
|Kuveyt
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Laos
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Letonya
|Беларусь 2, Viasat Sport Baltic
|Lübnan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Lesotho
|SuperSport 5 Africa
|Liberya
|SuperSport 5 Africa
|Libya
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Litvanya
|Viasat Sport Baltic, Беларусь 2
|Macau
|TDM Desporto
|Makedonya
|Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT
BJK BAYERN MÜNİH MAÇINI KADIN SPİKER ANLATACAK
Beşiktaş’ın Bayern Münih’e karşı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçı heyecanla beklenirken, dev mücadele birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bunlarda biri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Beşiktaş Bayern Münih maçı Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak. Dünya üzerine maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olarak bilinen Semahat Özdoğan'ın Beşiktaş Bayern Münih maçında nasıl bir performans sergileyecek maçı heyecanla bekleyen futbol severlerin merak konusu oldu.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH KİMDİR? BAYERN MÜNİH’İN BAŞARILARI
Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.
ALMANLAR VODEFONE ARENA’DA DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI