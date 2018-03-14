CANLI YAYIN: Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izle! İDMAN TV ve diğer kanallar listesi…

Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izleme linki futbol severler tarafından aranıyor. Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya gelen BJK B.Münih maçı nefesleri kesecek. Beşiktaş Bayern Münih maçı kaç kaç merak eden taraftarlar için, Beşiktaş Bayern Münih canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilir. İşte Beşiktaş Bayern Münih canlı yayın ile izlenebileceği kanallar listesi ve takımların ilk 11 kadroları...

Beşiktaş Bayern Münih maçı canlı izleme yolları ve maçı canlı yayınlayacak kanallar listesi futbol severler tarafından merak ediliyor. Dünyada birçok ülkenin şifresiz canlı yayınladığı Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar BJK B. Münih maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İlk maçta 5-0 yenilen Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısında turu geçme şansı oldukça az gözüküyor olsa da bugün Vodefone Arena’da oynanacak karşılaşmada tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. İşte Tivibu spor kanalının yanı sıra başta Azerbaycan kanalları olmak üzere birçok ülkenin canlı yayınlayacağı Beşiktaş Bayer Münih maçı canlı izleme linki ve maçın detayları…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Vagner Love.

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ BAYREN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü yani bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den şifreli olarak yayınlanacak. İlk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın tur atlaması için Alman ekibini 6-0 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor. 6-1, 7-2 gibi Beşiktaş galibiyetlerinde deplasman golü kuralı nedeniyle Bayern Münih tur atlayacak. Eğer Beşiktaş 5-0 kazanırsa maç uzatmaya gidecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurt dışında yaşayan futbol severler BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH maçını aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilir.

İzlanda Stöð 2 Sport 4 Hindistan SONY TEN 2, Sony LIV Endonezya Orange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia Uluslararası Sport 24, UEFA Champions League App İran beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Irak beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD İrlanda BT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK İtalya Premium Play, Premium Calcio 1 HD Arnavutluk K-SPORT 1 Cezayir beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Andorra TV3 Angola SuperSport 5 Africa Arjantin ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina Avustralya beIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia Avusturya Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD Azerbaycan AZTV Bahreyn beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Bangladeş SONY TEN 2, Sony LIV Belarus Беларусь 2 Belçika Proximus 11+ Belize ESPN Play Argentina Benin SuperSport 5 Africa Bhutan Sony LIV Bolivya ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur Bosna Hersek Klik SPORT, Arena Sport 3 Botsvana SuperSport 5 Africa Brezilya Esporte Interativo Brunei beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go Bulgaristan Voyo Sport, bTV Action Burkina Faso SuperSport 5 Africa Burundi SuperSport 5 Africa Kamboçya beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Kamerun SuperSport 5 Africa Kanada TSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2 Cape Verde SuperSport 5 Africa Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport 5 Africa Çad beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia Şili ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur Çin PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP Kolombiya ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America Comoros SuperSport 5 Africa Kongo SuperSport 5 Africa Demokratik Kongo SuperSport 5 Africa Cook Adaları Sky Sport 2 NZ Kosta Rika ESPN Play Argentina Cote D'Ivoire SuperSport 5 Africa Hırvatistan Klik SPORT, Arena Sport 3 Güney Kıbrıs Cytavision Sports 4, Cytavision Live Danimarka Viaplay Denmark, TV3+ HD Djibouti beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa Ekvador ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America Mısır beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia El Salvador ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina Ekvator Ginesi SuperSport 5 Africa Eritrea SuperSport 5 Africa Estonya Беларусь 2, Viasat Sport Baltic Ethiyopya SuperSport 5 Africa Fiji Sky Sport 2 NZ Finlandiya Viasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland Fransa beIN Sports 3 Gabon SuperSport 5 Africa Gambiya SuperSport 5 Africa Almanya Sky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland Gana SuperSport 5 Africa Yunanistan Cosmote Sport 3 HD Gine SuperSport 5 Africa Guinea-Bissau SuperSport 5 Africa Hong Kong Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD Macaristan M4 Sports Japonya Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE Ürdün beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Kenya SuperSport 5 Africa Kiribati Sky Sport 2 NZ Kore Cumhuriyeti SPOTV Kosova K-SPORT 1 Kuveyt beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Laos beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Letonya Беларусь 2, Viasat Sport Baltic Lübnan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Lesotho SuperSport 5 Africa Liberya SuperSport 5 Africa Libya beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Litvanya Viasat Sport Baltic, Беларусь 2 Macau TDM Desporto Makedonya Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

BJK BAYERN MÜNİH MAÇINI KADIN SPİKER ANLATACAK

Beşiktaş’ın Bayern Münih’e karşı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçı heyecanla beklenirken, dev mücadele birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bunlarda biri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Beşiktaş Bayern Münih maçı Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak. Dünya üzerine maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olarak bilinen Semahat Özdoğan'ın Beşiktaş Bayern Münih maçında nasıl bir performans sergileyecek maçı heyecanla bekleyen futbol severlerin merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH KİMDİR? BAYERN MÜNİH’İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası'na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır.

ALMANLAR VODEFONE ARENA’DA DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI

Beşiktaş’ın Bayern Münih’i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçını takip eden bir Alman muhabir Vodafone Park’ta desibel ölçümü yaptı. Ölçüm yapan cihaz tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu gösterdi.