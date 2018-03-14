CANLI YAYIN: Barcelona Chelsea maçı canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI)

Şampiyonlar Ligi heyecanı Barcelona Chelsea maçı ile devam ediyor. İlk maçta 1-1 berabere kalan iki güçlü ekibin maçında kimin çeyrek finale çıkacağı belli olacak. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için Barcelona Chelsea maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde bulunuyor. İşte Barcelona Chelsea maçı canlı yayını ve maçın detayları...

0