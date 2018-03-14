CANLI YAYIN: Barcelona Chelsea maçı canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI)
Şampiyonlar Ligi heyecanı Barcelona Chelsea maçı ile devam ediyor. İlk maçta 1-1 berabere kalan iki güçlü ekibin maçında kimin çeyrek finale çıkacağı belli olacak. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler için Barcelona Chelsea maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde bulunuyor. İşte Barcelona Chelsea maçı canlı yayını ve maçın detayları...
Şampiyonlar Ligi heyecanı Barcelona Chelsea maçı ile devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldırma isteyen isteyen iki takımın karşılaşacağı dev maçta, 1-1’lik ilk maçın rövanşında Barcelona Chelsea’yi Camp Nou’da konuk edecek. Barcelona Chelsea maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Barcelona Chelsea maçı canlı yayın linki yer alıyor. İşte nefesleri kesecek Barcelona Chelsea canlı izle linki, maçın muhtemel 11'leri ve karşılaşamaya dair merak edilen her şey…
BARCELONA CHELSEA MAÇI İLK 11
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Dembele, Suarez
Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Giroud
Son güncelleme: 22:38 | 14.03.2018