Beşiktaşlı futbolcular otobüs durağında

Beşiktaş Stadyumu durağına futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma&#8217;nın fotoğrafları konuldu.. Beşiktaş arması ve siyah beyaz görsellerle donatılan durakta bir oturak yer aldı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t14 Mart 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tTalisca maskot olamadı yıldız oldu!\r. \t\t\t\tBahia'da 2009'da, maç günleri takımın maskotluğunu yapması için seçilen Talisca'nın, aradan geçen sürede Brezilya Milli Takımı'na yükselmesi, ülkesinde günün konusu oldu.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .