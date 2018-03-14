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Beşiktaşlı futbolcular otobüs durağında

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın yakınında olan bir otobüs durağına futbolcuların fotoğrafları konuldu.
11:1814 Mart 2018
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Beşiktaşlı futbolcular otobüs durağında

Beşiktaş Stadyumu durağına futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma’nın fotoğrafları konuldu.

Beşiktaş arması ve siyah beyaz görsellerle donatılan durakta bir oturak yer aldı.

14 Mart 2018 Talisca maskot olamadı yıldız oldu! Bahia'da 2009'da, maç günleri takımın maskotluğunu yapması için seçilen Talisca'nın, aradan geçen sürede Brezilya Milli Takımı'na yükselmesi, ülkesinde günün konusu oldu. İlgili Haberi Oku

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