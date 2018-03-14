Beşiktaş’ın Talisca’sı var

Üç yıl öncesinden ligimizin geleceğine dair, takımları analiz ettiğimde şu görüşü belirtmiştim: Beşiktaş üç sene üst üste şampiyon olur. Hatta kadroyu bozmaz, saha dışında da darbeler yemezse seri dörde çıkabilir. Nedenlere bakacak olursak…

1- Beşiktaş, ekonomik anlamda takımı çökerten ve sportif başarısı bulunmayan Yıldırım Demirören yerine kulübe neredeyse hayatını veren, vizyonlu Fikret Orman ile yola koyuldu. Buna İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi'nin uğraşıyla gelen; dürüst, Türk futboluna sayısız katkı vermiş, nice futbolcular yetiştirmiş, sporcu gelişimini üst seviyeye çıkartan Şenol Güneş eklendi. Dünyaya örnek olan bir taraftar grubu da zaten takımın arkasında. Bunlar, Beşiktaş'u uzun yıllar başarıya götürecek dinamikleri oluşturdu. Mücadeleye ve performans göstermeye hazır duruma geldi. Bu bütünlüğü diğer takımlarda göremiyorum. Bu yolda Başakşehir maçı da çok önemlidir.

2- Brezilya'nın hocası Tite, Talisca'yı seçerek doğru yaptı. O zaman da söyledim Giuliano, iyi futbolcu. Dar alanda pas alışverişi ve gol vuruş yeteneği var ama bir Talisca değil. Talisca, topla direkt kaleye giden, oyuncu geçebilen, gol pozisyonu yaratabilen, kafa vuruşu olan, oyunun yönünü değiştirebilen ver-kaç bilgisi olan bir isim. İşte Beşiktaş'ın böyle bir yıldızı var. İki yıl sonra değeri en az 50 milyon Euro olacak.

Derbi berabere biter

Hafta sonundaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beraberliğe daha yakın gözüküyor. Fenerbahçe kadro olarak rakibinin çok gerisinde. Mücadele Gomis ve Rodrigues ile Fenerbahçe defansının arasında geçer. Fenerbahçe defansı bu iki futbolcuyu tutarsa puanı alır.