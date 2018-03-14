CANLI | Beşiktaş Bayern Münih maçı (İşte 11’ler) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Beşiktaş Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 74 dakika 10 kişi mücadele eden ve sahadan 5-0 mağlup ayrılan temsilcimiz, Vodafone Park'ta taraftarını mutlu etmek istiyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş, Bayern Münih’i konuk ediyor. Devler Ligi’nde bu sezon tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başaran siyah-beyazlılar, Münih’te oynanan ilk karşılaşmada Vida’nın 16. dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmış ve sahadan 5-0 mağlup ayrılarak turu mucizelere bırakmıştı. Vodafone Park’ta Avrupa sahnesinde rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş bu serisini sürdürmek için Bayern Münih ile bir araya geliyor. 20.00’de başlayacak olan maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Pepe ve Dusko Tosic de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaşlı futbolcular otobüs durağında Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın yakınında olan bir otobüs durağına futbolcuların fotoğrafları konuldu. İlgili Haberi Oku

Quaresma görev bekliyor

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma’nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor. Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ – BAYERN MÜNİH

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Michael Oliver

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa, Lens, Vagner Love.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba, Vidal, Martinez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes