Beşiktaş Bayern Münih maçında sahaya kedi girdi

Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun yaklaşık 1 dakika durdu.

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan mücadelenin 50. dakikasında İngiliz hakem Micheal Oliver oyunu durdurdu. Beşiktaş’ın kullandığı kale vuruşu sırasında hakemin düdüğüyle oyun bir anda dururken, sahaya giren bir kedi olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak isteyen kedi, güvenlikleri görünce tekrar sahaya girdi. Oyun yaklaşık 1 dakika kadar dururken, kedinin saha dışına çıkmasıyla mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

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