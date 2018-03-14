Beşiktaş Bayern Münih maçı spikeri Semahat Özdoğan kimdir?

Beşiktaş Bayern Münih maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında dev maçı Semahat Özdoğan anlatacak. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı spikeri Semahat Özdoğan kimdir? İşte yanıtı...

Beşiktaş’ın Bayern Münih’e karşı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçı heyecanla beklenirken, dev mücadele birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bunlarda biri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Beşiktaş Bayern Münih maçı Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak. Dünya üzerine maç anlatan 3 kadın spikerden birisi olarak bilinen Semahat Özdoğan maçı heyecanla bekleyen futbol severlerin merak konusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesini anlatacak olan spiker Semahat Özdoğan hakkında merak edilen bilgiler…

BJK BAYERN MÜNİH MAÇ SPİKERİ SEMAHAT ÖZDOĞAN KİMDİR?

Semahat Özdoğan, Adana Çukurova’da dünyaya gelmiştir. Burada gördüğü ilk ve orta öğreniminin ardından Semahat Özdoğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne İktisat eğitimi almak için kaydolmuştur. Her ne kadar bölümünü başarıyla tamamlasa da Semahat Özdoğan’ın gönlü spikerlik alanındaydı. Bu alana ilk adımını atan Özdoğan, Kanal D ve Radyo D bünyesinde görev almıştır. Buna ilaveten BBC ekranlarında spor programı hazırlayıp sunan Semahat Özdoğan, bu dönem zarfında Fanatik Gazetesi’nde de görev almıştır.

1998 yılında TRT tarafından açılan sınava katılan ve başarı elde eden genç spiker, çalışmalarını bu kurumda devam ettirme kararı aldı. Dünya çapında maç anlatımı gerçekleştiren 3 kadın spikerden birisi olan Semahat Özdoğan, Türkiye’de ise ilk ve tek olarak yer alıyor. TRT’deki maç sunumlarına ilaveten TSYD Kupası’nı da anlatarak bu anlamda bir ilke imza attı ve belki de ileride maç anlatacak pek çok kadın spikerin öncüsü oldu.

Sporla ilgisi yalnızca maç anlatımıyla sınırlı kalmayan Semahat Özdoğan, aynı zamanda TRT’nin spor ekranlarında haber sunumlarını da gerçekleştirmiştir. 14 Mart tarihinde Beşiktaş Bayern Münih maçını sunacak olan Semahat Özdoğan, bir çocuk annesidir.