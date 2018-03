Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta? Rövanşta hedef prestij… BJK B.Münih maçı hangi kanalda?

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde 5-0 yenildiği Bayern Münih karşısında rövanş maçına çıkıyor. Beşiktaş Bayern Münih maçını izlemek isteyen taraftarlar “Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta?” aramalarını yapıyorlar. Geçtiğimiz maçın şifresiz kanalda yayınlanması sebebiyle bu maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu… Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ise TivibuSpor 2… Beşiktaş Bayern Münih maçı şifreli olarak TivibuSpor 2 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BAYREN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü yani bugün Vodafone Park’ta oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2’den şifreli olarak yayınlanacak. İlk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş’ın tur atlaması için Alman ekibini 6-0 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor. 6-1, 7-2 gibi Beşiktaş galibiyetlerinde deplasman golü kuralı nedeniyle Bayern Münih tur atlayacak. Eğer Beşiktaş 5-0 kazanırsa maç uzatmaya gidecek.

MÜNİH’İN HOCASI: TALİSCA'YI TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş’a konuk olacak Bayern Münih’te teknik direktör Jupp Heynckes ve oyunculardan Thomas Müller, Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Teknik direktör Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin farklı olduğunu belirtti. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu. Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Yıldız bir oyuncu” diye konuştu.

“The people here love football!”

@FranckRibery talks about his return to Turkey #UCL #BJKFCB pic.twitter.com/VKKCzflx85

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 14 Mart 2018