Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta? Rövanşta hedef prestij… BJK B.Münih maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda sorusu birçok futbol tutkunu tarafından merak ediliyor. İlk maçta 5-0'lık mağlubiyet alan Beşiktaş için tur şansı çok uzak görülse de, Beşiktaş prestij için Bayern Münih karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş Bayern Münih maçı şifreli kanalda mı, sorusunun cevabı ve merak edilenler haberimizde...

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde 5-0 yenildiği Bayern Münih karşısında rövanş maçına çıkıyor. Beşiktaş Bayern Münih maçını izlemek isteyen taraftarlar “Beşiktaş Bayern Münih maçı saat kaçta?” aramalarını yapıyorlar. Geçtiğimiz maçın şifresiz kanalda yayınlanması sebebiyle bu maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu… Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı ise TivibuSpor 2… Beşiktaş Bayern Münih maçı şifreli olarak TivibuSpor 2 kanalından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BAYREN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü yani bugün Vodafone Park’ta oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2’den şifreli olarak yayınlanacak. İlk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş’ın tur atlaması için Alman ekibini 6-0 ya da daha farklı yenmesi gerekiyor. 6-1, 7-2 gibi Beşiktaş galibiyetlerinde deplasman golü kuralı nedeniyle Bayern Münih tur atlayacak. Eğer Beşiktaş 5-0 kazanırsa maç uzatmaya gidecek.

MÜNİH’İN HOCASI: TALİSCA'YI TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Beşiktaş’a konuk olacak Bayern Münih’te teknik direktör Jupp Heynckes ve oyunculardan Thomas Müller, Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Teknik direktör Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin farklı olduğunu belirtti. Beşiktaş sadece iyi oyunculardan kurulu değil, çok da iyi bir takım. Çok iyi hocası da var. Bu işin sırrı bu, önemli olan takım olmak. Beşiktaş da bunu oluşturdu. Ajax da bunu oluşturmuştu. Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Yıldız bir oyuncu” diye konuştu.

İlk maçtaki 5-0'lık sonucun, takım üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair konuşan Bayern Münih'in çalıştırıcısı, “Takımda birçok tecrübeli isim var. Sadece uluslararası arenada değil, milli takımlarıyla da çok önemli maçlara çıkmış çok deneyimli oyuncular var. Her ne kadar büyük avantajımız olsa da yüksek konsantrasyonla maça çıkmalıyız. Her zaman hazır olmalıyız, ilk maçtaki sonucu düşünmemeliyiz. Takımımım bunu düşünebilecek kadar profesyoneldir” dedi.

VİDA CEZALI, QUARESMA 11’DE

Bayern Münih maçı öncesinde takımda 2 eksik futbolcu bulunuyor. Almanya’da oynanan ilk maçın 16’ncı dakikasında kırmızı kart gören Domagoj Vida cezası sebebiyle yarın akşam takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe maçında sağ ayak parmağı kırılan ve koşulara yeni başlayan Pepe de Bayern’e karşı sahaya çıkamayacak bir diğer isim olacak.

Cep telefonu ışıklarıyla Meksika Dalgası bugün Vodafone Park’ta…Stat içindeki anonsları lütfen takip ediniz. #Beşiktaş pic.twitter.com/6WXGkn9T3D — Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mart 2018

İki oyuncunun yokluğunda fazla alternatifi bulunmayan Güneş, son 3 maçta olduğu gibi stoper ikilisini Tosic ve Medel ile kuracak. Sağbekte Gökhan Gönül’ü oynatacak olan Şenol Güneş’in soldaki tercihinin Caner Erkin olması bekleniyor. Hafta sonu ligde oynanacak Medipol Başakşehir maçını da düşünen tecrübeli teknik adamın orta saha ve hücum bölgesinden birkaç değişiklik yapması sürpriz sayılmayacak. Bu değişikliklerin Atiba’nın yanında Tolgay yerine Oğuzhan, sağ önde Quaresma ve forvette Vagner Love şeklinde olması yüksek ihtimal dahilinde.

Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Fabricio – Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love