Barcelona Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçları erken final gibi bir maçla devam ediyor. İngiltere’de oynadıkları ilk maçta 1-1 berabere kalan Barcelona Chelsea rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geliyor. Seyir zevki üst düzey olacak olacak maçta Hazard, Kante, Messi, Suarez sahada olacak. Peki taraftarların heyecanla beklediği canlı yayın izlenebilecek Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Barcelona Chelsea maçına dair merak edilen maçın saati, hangi kanal ve ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar…
BARCELONA CHELSEA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona sahasında Chelsea’yi konuk edecek. 14 Mart Çarşamba akşamı 22.45’te Camp Nou’da oynanacak maçını hakem Damir Skomina yönetecek. Barcelona Chelsea maçı Tivibu Spor 3’ten canlı izlenebilecek.