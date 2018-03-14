Barcelona Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İlk maçta 1-1 berabere kalan Barcelona Chelsea bu kez İspanya'da kozlarını paylaşıyor. Yıldızların karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen futbol severler Barcelona Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki Chelsea Barcelona ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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