Atletico Madrid’e şok: Rusya’ya girişine izin verilmedi

Atletico Madrid İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, Lokomotiv Moskova'yla oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı için gittiği Moskova'da havaalanında mahsur kaldı.

Takımın İcra Kurulu Başkanı ve en büyük hissedarı olan Miguel Angel Marin, takımla birlikte Rusya’nın başkeni Moskova’ya uçtu.

Ancak havaalanında pasaport kontrolüne giren Gil, pasaportunun olmadığını fark etti.

AS gazetesinin haberine göre Rus polisi, Başkan Gil’in ülkeye girişen izin vermedi.

Halen bekleyişi süren Gil’in Rus yetkililerin tutumunu değiştirmemesi halinde İspanya’ya döneceği öğrenildi.

Gil’in pasaportunu nerede kaybettiğini bilemediği belirtilirken uçakta yapılan aramada pasaport bulunamadı.

Geceyi havaalanında uyuyarak geçiren Gil’in Moskova’daki İspanya Büyükelçiliği’nden yardım istediği öğrenildi.

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