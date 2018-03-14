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Almanlar Beşiktaş Bayern Münih maçında desibel ölçümü yaptı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçını takip eden bir Alman muhabir Vodafone Park'ta desibel ölçümü yaptı. Ölçüm yapan cihaz tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu gösterdi.
20:5614 Mart 2018
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Almanlar Beşiktaş Bayern Münih maçında desibel ölçümü yaptı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Bayern Münih’i konuk ederken müsabakayı Vodafone Park’ta takip eden bir Alman muhabir stat içinde maç esnasında desibel ölçümü yaptı.Alman basın mensupları, RB Leipzig’in atmosferden etkilenmesi ve Leipzig golcüsü Timo Werner’in oyundan çıkmak zorunda kalmasına atıfta bulunurken Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman muhabir, tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

14 Mart 2018 CANLI | Beşiktaş Bayern Münih: 0-1 (İlk yarı sona erdi) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Beşiktaş Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 74 dakika 10 kişi mücadele eden ve sahadan 5-0 mağlup ayrılan temsilcimiz, Vodafone Park'ta taraftarını mutlu etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... 18'de Thiago'nun golüyle Bayern 1-0 öne geçti. İlk yarı sona erdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bayern münih beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi
Son güncelleme: 20:59 | 14.03.2018
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