Almanlar Beşiktaş Bayern Münih maçında desibel ölçümü yaptı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçını takip eden bir Alman muhabir Vodafone Park'ta desibel ölçümü yaptı. Ölçüm yapan cihaz tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu gösterdi.

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