Almanlar Beşiktaş Bayern Münih maçında desibel ölçümü yaptı
Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçını takip eden bir Alman muhabir Vodafone Park'ta desibel ölçümü yaptı. Ölçüm yapan cihaz tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu gösterdi.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Bayern Münih’i konuk ederken müsabakayı Vodafone Park’ta takip eden bir Alman muhabir stat içinde maç esnasında desibel ölçümü yaptı.Alman basın mensupları, RB Leipzig’in atmosferden etkilenmesi ve Leipzig golcüsü Timo Werner’in oyundan çıkmak zorunda kalmasına atıfta bulunurken Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman muhabir, tribünlerdeki sesin 100 desibel değerinde olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Son güncelleme: 20:59 | 14.03.2018