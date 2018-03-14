Alex’in imza töreni izdiham nedeniyle yarıda kaldı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'nın kitabını imzalamasının etkinliği için Emaar Square'a gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, organizasyon eksikliği nedeniyle Alex'e kitap imzalatamadı. Polisler yaşanan izdiham nedeniyle taraftarlara müdahale ederek dışarıya çıkarmaya çalıştı. Alex konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Alex de Souza’nın imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, saat 12 itibariyle alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı. Saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti.

Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı. Sadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar taraftarların da tepkisini çekti. Polisler izdiham yaratan taraftarlara müdahale ederek dışarıya çıkarmaya çalıştı. Alex yaşanan aksaklıklar ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte Alex’in o açıklaması…

Alex: “Yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da, sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler.”

Alex`ten seçim açıklaması! Aziz Yıldırım ve Ali Koç... Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Emaar Square Mall'da bulunan D&R mağazında kitabının imza gününün ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Alex, ''Seçim sürecinde birbiriyle muhtemel olarak karşılaşacak iki kişi var. Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Sanki ben seçimin parçasıymışım gibi yorumlar geliyor. Ben buralı değilim, oyum bile yok'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku