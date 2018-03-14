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Alex de Souza’nın sosyal medyayı sallayan taktik tişörtü

Uzun süre sonra yeniden İstanbul'a gelen Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, üzerindeki tişörtle sosyal medyayı sallamayı başardı.
12:1614 Mart 2018
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SKOR DETAY HABER / Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza’nın İstanbul’a gelişi, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken Brezilyalı efsanenin üzerindeki tişört dikkatlerden kaçmadı.

Kitabının imza günü için İstanbul’a gelen Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, üzerinde taktik tahtası bulunan bir tişört giydi. 4-3-1-2 dizilişinin olduğu tişört için sosyal medyada ‘Fenerbahçe’nin derbi taktiği’ yorumları yapıldı.

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Alex, Galatasaray ve CSKA Moskova maçlarını tribünden takip edecek.

İşte Alex de Souza hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Etiketler
alex de souza Fenerbahçe galatasaray
Son güncelleme: 12:41 | 14.03.2018
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