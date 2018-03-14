Alex de Souza’nın sosyal medyayı sallayan taktik tişörtü

Uzun süre sonra yeniden İstanbul'a gelen Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, üzerindeki tişörtle sosyal medyayı sallamayı başardı.

SKOR DETAY HABER / Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza’nın İstanbul’a gelişi, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırırken Brezilyalı efsanenin üzerindeki tişört dikkatlerden kaçmadı.

Kitabının imza günü için İstanbul’a gelen Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, üzerinde taktik tahtası bulunan bir tişört giydi. 4-3-1-2 dizilişinin olduğu tişört için sosyal medyada ‘Fenerbahçe’nin derbi taktiği’ yorumları yapıldı.

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Alex, Galatasaray ve CSKA Moskova maçlarını tribünden takip edecek.

İşte Alex de Souza hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Alex de Souza’yla aynı şehirde nefes alıyoruz. Harika his. — Zelimir HBK (@HBK_Obradovic) 13 Mart 2018

Alex De Souza tekrar Türkiye'de duygulanmamak elde değil be,bir neslin çocukluk kahramanı.Seni savunacağız kaptan. — SALÇA :d (@salcareyiz) 13 Mart 2018

Adam tişörtüne hafta sonu çıkmamız gereken dizilişi yapmış king Alex de Souza İstanbul pic.twitter.com/2y4zgKXDZc — BİCİRİKKK (@nabermorugg) 13 Mart 2018

SON DAKİKA: ALEX DE SOUZA, FENERBAHÇENİN GALATASARAY MAÇINDA ÇIKMASI GEREKEN DİZİLİŞİ TİŞÖRTÜNE İŞLEDİ. pic.twitter.com/6x5LBfZBtd — Marke Futbol (@marqefutbol) 13 Mart 2018

alex de souza istanbul’a gelir gelmez ilk golü aykut kocaman’a atmış, tişörtteki mesaj muazzam :d pic.twitter.com/yjWV8JxG2P — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 13 Mart 2018

O zaman git konuş onlara. Alex de Souza emaneti olan bu şehr-i İstanbul’u geri alacakmış de. pic.twitter.com/9FeLe7IiOJ — Egolas #AliKoç (@egolaso) 13 Mart 2018

İşte ben Alex de Souza karşındayım.. pic.twitter.com/VnGHhETm8U — ozanaldo (@gereksiztwitir) 13 Mart 2018