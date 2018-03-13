Zlatan Ibrahimovic’in yeni kulübü belli oldu

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Manchester United'da yeteri kadar forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı.

Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyen İsveçli golcünün haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kariyerine bundan böyle Amerika’da devam edecek. MLS ekibi LA Galaxy, Ibrahimovic’i kadrosuna kattı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

Transferin resmi duyurusu ise 31 Mart 2018’de oynanacak Los Angeles FC mücadelesi öncesi yapılacak. Transfere dair mali detayların da daha sonra duyuralacağı öğrenildi.

(Ajansspor)

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