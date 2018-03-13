Türkiye’nin konuştuğu görüntü için açıklama geldi!

Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Malatya Stadyumu'nun orta saha yuvarlağının yamuk olduğu yönünde haberlerin yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Stat Müdürü Cem Eren, televizyon görüntülerinden alınan fotoğrafların yanıltıcı olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçının oynandığı Malatyas Stadı’nın orta saha yuvarlağının yamuk görüntüsü Türkiye’nin gündemine oturmuştu… Mücadelenin oynandığı sırada yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü sosyal medyada haftanın en çok konuşulan olayı olarak dikkat çekmişti. Gelen tepkiler üzerine Yeni Malatyaspor Stat Müdürü Cem Eren’den flaş bir açıklama geldi.

Stat zemininin yeni çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Eren, orta saha çizgilerinin yamuk görüldüğü fotoğrafların yanıltıcı olduğunu belirterek, “Malatya Stadyumunun zemin olarak Türkiye'nin sayılı birkaç stadyumundan birisi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arkadaşlarımız tecrübeli ve de işini çok iyi yapan kişilerdir. Dolayısıyla bugüne kadar böyle bir sorun ne yaşandı, ne de görüldü. Basında kullanılan fotoğraflar televizyon görüntüsünden alındığı için yanıltıcı ve de sağlıklı değildir.

Peki neden o zaman maçı statta izleyenlerin böyle bir durum dikkatini çekmemiş? Orta alan çizgilerindeki yamukluk çok küçük de olsa her statta vardır. Ama söylediğim gibi o fotolardaki görüntü tamamen yanıltıcı ve kayma olduğu apaçık ortada” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında inanılmaz görüntü Ligde Fenerbahçe'nin deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada orta yuvarlağın görüntüsü herkesi şaşırttı. Orta yuvarlak çizgisinin yamuk olduğu gözlendi. İlgili Haberi Oku