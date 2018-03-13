Survivor performans sıralamasında kim lider? İşte Survivor 2018 puan tablosu…

Survivor 2018 yarışmalar, ödül oyunları, dokunulmazlık oyunu nefes kesiyor. Survivor performans sıralaması da oyunlar oynandıkça şekilleniyor. Peki puan tablosunda kim lider? İşte Survivor 2018 performans sıralaması...

İzleyiciler Survivor 2018 oyunları heyecan içinde takip ediyor. Survivor 2018’de performans sıralamasına göre kimin lider olduğu merak ediliyor. Bazı yarışmacılar yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Peki hiç oyun kazanamayan yarışmacı var mı? İşte Survivor puan tablosu..

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI

Survivor yayınlandığı her gün birbirinden heyecanlı oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Survivor 2018'de yarışan all star ve gönüllüler yarışmacılarının bireysel ve takım yarışmalarındaki ortaya koydukları performansın sonucu puan durumu oluşturuldu. Tüm yarışmacılar arasında en iyi performansa sahip isimin kimin olduğu da ortaya çıktı. Turabi ile Ümit Karan'ın başa baş gittiği puan durumunda, Adem ve Damla ise yakın takipte yer alıyor. İpek ise hiç yarışma kazanamadı.