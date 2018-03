Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2018’de kim elendi?

Survivor son bölümde gönüllüler ve all star takımlarının ödül oyunu ev en iyiler oyunu için yarış alanında buluştuğu oyun nefesleri kesti. Yeni bölüme Nagihan'ın eski takım arkadaşları ile kavgası damgasını vurdu. Peki yeni bölümün en kritik kısmı olan Survivor ada konseyinde kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor son bölümde ödül oyunu, kavgaları ve ada konseyi ile heyecan hiç azalmadan devam etti. Geçtiğimiz bölümde kendi isteği ile all star takımından gönüllülere geçen Nagihan ada oyunu sırasında ve oyun sonrasında başta Nihat Doğan ve Sema olmak üzere birçok eski takım arkadaşıyla tartışma yaşadı. Ödül oyununda yeniden toparlanmak isteyen gönüllüler takımı, all star takımına meydan okudu. Tüm gücüyle mücadele eden all star ve gönüllüler takımı yarışmacıları izleyenleri ekranlara kitledi. Peki Pazartesi günü belli olacağı açıklanan eleme sonucu adaya veda isim kim oldu? İşte Survivor yeni bölümü kaçıranlar için son bölümde yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen Survivor adasının çok konuşulan isimlerinden Nihat Doğan oldu. Survivor macerası biten Nihat Doğan, elenmesinin ardından ilginç cümleler sarf etti. Survivor'da Nihat Doğan elendikten sonra şu açıklamayı yaptı; “Survivor’ı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Ben Survivor'ı sevdim o beni sevmedi.”

SURVİVOR ADA OYUNUNDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da ilk heyecan ada oyunu ile başladı. Kazanan takımın turuncu barakada kalacak olmasının yanı sıra ayçiçek yağı, bulgur ve kişi başı 2 adet patates de alacağı en iyiler oyununda büyük mücadele yaşandı. Oyun alanına motive gelen gönüllüler takımı mücadeleye hızlı başladı fakat daha sonrada kendine gelen all star takımı oyunun hakimi oldu. All star takımını kontrolü ve başarılı atışları sayesinde oyunu farklı şekilde kazandı.

All Star: 10 Gönüllüler: 3 All Star kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Baraklı adayı almak için mücadele ettikleri ada oyununda farklı şekilde yenilen gönüllüler takımı ödül oyunu içine geldiklerinde moralsiz oldukları gözlendi fakat kazanan takımın alacağı ödülü gördüklerinde kendilerine geldiler. All star takımı bir önceki ödül oyununda barakayı kazanmış olmanın verdiği motivasyonla geldikleri oyun alanında neşeli tavırlar sergiledi. Geçmiş oyunlarda olduğu gibi seyir zevki yüksek bir mücadele yaşandı. Yeni takımında oyunlarda aktif rol almaya başlayan Nagihan’ın ise bu oyunda neler yapacağı merak konusuydu.