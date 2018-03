CANLI YAYIN: Manchester United Sevilla maçı canlı izle! (TRT 1 CANLI)

simoİlk maçı 0-0 bitiren iki güçlü ekip Manchester United Sevilla bu kez İngiltere’de rövanş maçı için karşı karşıya geliyor. Türkiye’de TRT 1 tarafından şifresiz yayınlanacak Manchester United Sevilla maçında tüm yıldızlar sahada olacak. Manchester United Sevilla maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester United Sevilla canlı yayın linki yer alıyor. Bu sene liglerinde istedikleri başarıyı gösteremeyen iki ekip de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor. İşte nefesleri kesecek Manchester United Sevilla TRT 1 canlı izle linki, maçın ilk 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen her şey…

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

13 Mart Salı günü saat 22:45'de başlayacak dev mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA CANLI İZLE

The lads getting ready for kick-off!

Watch the game live: https://t.co/tf1mBKa99x pic.twitter.com/3ZcaB8hABu

— Manchester United (@ManUtd) 13 Mart 2018