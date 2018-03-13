CANLI YAYIN: Manchester United Sevilla maçı canlı izle! (TRT 1 CANLI)

Şifresiz yayınlanan Manchester United Sevilla maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde TRT 1 canlı yayın linki yer alıyor. İşte mücadelenin eksik olmayacağı seyir zevki yüksek, Manchester United Sevilla maçı detayları...

simoİlk maçı 0-0 bitiren iki güçlü ekip Manchester United Sevilla bu kez İngiltere’de rövanş maçı için karşı karşıya geliyor. Türkiye’de TRT 1 tarafından şifresiz yayınlanacak Manchester United Sevilla maçında tüm yıldızlar sahada olacak. Manchester United Sevilla maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester United Sevilla canlı yayın linki yer alıyor. Bu sene liglerinde istedikleri başarıyı gösteremeyen iki ekip de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor. İşte nefesleri kesecek Manchester United Sevilla TRT 1 canlı izle linki, maçın ilk 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen her şey…

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

13 Mart Salı günü saat 22:45'de başlayacak dev mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA CANLI İZLE

The lads getting ready for kick-off! Watch the game live: https://t.co/tf1mBKa99x pic.twitter.com/3ZcaB8hABu — Manchester United (@ManUtd) 13 Mart 2018

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI İLK 11

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Fellaini, Lingard, Alexis Sanchez, Rashford, Lukaku

SEVİLLA: Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega, Sarabia, Vazquez, Correa, Muriel

Comienza el partido en Old Trafford. ¡¡¡Hacer historia en el Teatro de los Sueños es lo que más quiero!!!#vamosmisevilla #UCL @LigadeCampeones pic.twitter.com/KdVk5BzBde — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 13 Mart 2018

İKİNCİ TURA NASIL YÜKSELDİLER?

İngiliz ekibi Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele etti. Kırmızı Şeytanlar Basel, CSKA Moskova ve Benfica'nın yer aldığı gruptan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider çıktı.

Manchester United İngiltere Premier Lig'de ise çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Manchester United 78 puanlı Manchester City'nin ardından 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı E Grubu'nda oynayan Sevilla gruptan 2. sırata çıktı. 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubilyet ile 9 puan topladılar.

Sevilla La Liga'da ise bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. 28 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İspanyol ekibi 45 puan ile 5. sırada bulunuyor.