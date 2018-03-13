Roma Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Roma Shaktar Donetsk devirerek çeyrek finale çıkmak istiyor. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. İşte Roma Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtları...

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 2-1 yenilen Roma bu kez kendi seyircisi önünde kazanarak çeyrek finale çıkmıyor. Son maçlarda takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacak Roma Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Şampiyonlar Ligi mücadelesini izlemek isteyenler için dev maçın detayları ve takımların ilk 11’leri…

ROMA SHAKTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 13 Mart Salı akşamı TSİ 22.45’te oynanacak zorlu maç Tivibu Spor 2’den canlı izlenebilecek.

ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL İLK 11

ROMA: Alisson, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Diego Perotti, Daniele De Rossi, Cengiz Ünder, Alessandro Florenzi, Edin Dzeko

Shakhtar Donetsk: Andriy Pyatov, Bogdan Butko, Sergiy Kryvtsov, Ismaily, Yaroslav Rakitskiy, Taras Stepanenko, Fred, Marlos Bonfim, Taison, Bernard Duarte, Facundo Ferreyra

…l’esultanza di @Totti sotto la Curva SudE poi l’uscita dal campo con la maglia al contrario #ASRoma #OnThisDay pic.twitter.com/TeFKgz4Nar — AS Roma (@OfficialASRoma) 13 Mart 2018

İLK MAÇI SHAKHTAR DONETSK KAZANDI

Cengiz Ünder'li Roma'nın, çeyrek finale kalması için mücadeleyi 1-0 kazanması ya da 2 farkla galip gelmesi gerekiyor. 1-0 dışındaki tüm tek farklı Roma galibiyetlerinde ise Shakhtar Donetsk adını son 8'e yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1'lik sonuçla tamamlanırsa eğer maç uzayacak.

Hatırlanacağı üzere geçen hafta oynanan maçlar sonucunda Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Liverpool bir üst tura yükselen ilk takımlar olmuştu.

İKİNCİ TURA NASIL ÇIKTILAR?

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Manchester City, Napoli ve Feyenoord ile mücadele eden Shakhtar Donetsk grubu 2. sırada tamamlayarak bu tura yükseldi. Roma ise C Grubu’nu Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ Ağdam’ın önünde lider tamamlayarak adını Son 16 Turuna yazdırdı.