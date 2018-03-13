Oktay Derelioğlu’ndan olay açıklama! ‘Bu adamda her türlü pislik var’

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, bu akşam kulüpten ayrılacağını açıkladı. SKOR'a özel açıklamalarda bulunan Derelioğlu, kulüp yöneticilerinden Hayri Öztürk için 'Bu adamı TFF'ye şikayet ediyorum. Her türlü pislik var. Bu adama engel olunması lazım'' ifadelerini kullandı.

ÜMİT GENÇ / SKOR ÖZEL

Kulüp tarihinin en zor günlerini geçiren ve Spor Toto 1.Lig’de düşmesi kesinleşen Gaziantepspor’da sular durulmuyor… Bu akşam istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Oktay Derelioğlu SKOR’a yaptığı özel açıklamada birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Gaziantepspor’da ikinci başkanlık görevini yürüten Hayri Öztürk için ağır ifadeler kullanan Derelioğlu, ”Futbolun dışında her türlü pis işleri yapabilecek kalitede bir adam. Türk futbolu bu adamı mercek altına almalı ve uzaklaştırmalı” ifadelerini kullandı. İşte Derelioğlu’nun açıklamaları…

”BU ADAMDA HER TÜRLÜ PİSLİK VAR”

Gaziantepspor’da Hayri Öztürk diye bir yönetici var. Ben bu adamı Türk futboluna şikayet ediyorum. Bu adam mutlaka Türk futbolundan uzaklaştırılmalı ve yasak gelmeli. Bu adamda her türlü pislik var. Biz Gaziantepspor’u düzelttik, çünkü hak eden futbolcular aşağıda hak etmeyenler yukarıdaydı. Ben 14 tane futbolcu yolladım ve Gaziantepspor takımı gün ve gün iyi duruma geliyordu. Bir takıma ancak bu kadar balta vurulur ve bitirilir.

‘‘İŞLERİNE ÇOMAK SOKTUM”

Şu anda Türk futboluna 7-8 tane iyi oyuncu kazandırdığımızı düşünürken bu adam onların önünü kesti ve kulüpte kaos ortamı yarattı. Bu adam mutlak surette Türk futbolundan uzaklaştırmalı özellikle federasyona şikayet ediyorum. Beni sabote ediyor geldiğim günden beri çünkü ben iyi işler yapıyorum. Kulüpte o hariç beni herkes sever . Çünkü onun işlerine çomak soktum. Bunlarda her yol var.

”BİLEREK HATALI GOLLER YEDİLER”

Zaten ilk 5-6 hafta bu 14 tane oyuncu sabote ettiler takımı… Bilerek hatalı goller falan yediler, her şeyi yaptılar. Benim kadro dışı bıraktığım oyuncuların üzerinde etkisi vardı Hayri Öztürk’ün. Gaziantepspor’a bir müfettiş atanması lazım federasyon tarafından ve bu adama muhakkak engel olunması lazım. Futbolun dışında her türlü pis işleri yapabilecek kalitede bir adam. İyi oyuncuların hepsini baltaladı.

”POLİS NEZDİNDE MÜFETTİŞ ATANMALI”

Oktay Hoca ile birlikte gideceğiz diyen oyuncuların sözleşmelerini feshetmeyi kabul etti. Ben oyuncularıma böyle bir şey istemediğimi söyledim. Siz oyununuzu oynayın ve buna fırsat vermeyin dedim. Türk futbolu bu adamı mercek altına almalı. Polis nezdinde ve federasyon nezdinde müfettiş atanmalı ve bu adam futbolun üzerinden uzaklaştırılmalı. Türk futbolunda antrenörlüğümüz bu çakallarla uğraşmakla geçiyor maalesef. Ben her gittiğim yerde güzel iz bıraktığıma inanıyorum.