Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11…

Bu sene Premier Lig’te Manchester City’nin gölgesinde kalan mourinholu İngiliz devi Manchester United, ilk maçta 0-0 berabere kaldıkları İspanyol temsilcisi Sevilla ile rövanş maçında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen taraf olmak için her şeyini ortaya koyacak iki ekibin maçı heyecanla bekleniyor. Peki şifresiz yayınlanacağı Manchester United Sevilla hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte Manchester United Sevilla detayları…

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

13 Mart Salı günü saat 22:45’de başlayacak dev mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

MANCHESTER UNİTED: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Mata, Lingard, Alexis; Lukaku

SEVİLLA: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Luis Muriel

The boss has confirmed Anthony Martial is fit to face Sevilla tonight! Catch all the #MUFC news during #MUTV‘s matchday build-up from 17:45 GMT.

https://t.co/Anab0gqfEO pic.twitter.com/8kxg26wrG2

— Manchester United (@ManUtd) 13 Mart 2018