Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11…

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Manchester United Sevilla maçı ile devam ediyor. Şifresiz yayınlanacak karşılaşma futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Manchester United Sevilla maçı ne zaman hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu sene Premier Lig’te Manchester City’nin gölgesinde kalan mourinholu İngiliz devi Manchester United, ilk maçta 0-0 berabere kaldıkları İspanyol temsilcisi Sevilla ile rövanş maçında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen taraf olmak için her şeyini ortaya koyacak iki ekibin maçı heyecanla bekleniyor. Peki şifresiz yayınlanacağı Manchester United Sevilla hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte Manchester United Sevilla detayları…

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

13 Mart Salı günü saat 22:45’de başlayacak dev mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

MANCHESTER UNİTED: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Mata, Lingard, Alexis; Lukaku

SEVİLLA: Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Correa; Luis Muriel

The boss has confirmed Anthony Martial is fit to face Sevilla tonight! Catch all the #MUFC news during #MUTV‘s matchday build-up from 17:45 GMT. https://t.co/Anab0gqfEO pic.twitter.com/8kxg26wrG2 — Manchester United (@ManUtd) 13 Mart 2018

İKİNCİ TURA NASIL YÜKSELDİLER?

İngiliz ekibi Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda mücadele etti. Kırmızı Şeytanlar Basel, CSKA Moskova ve Benfica’nın yer aldığı gruptan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider çıktı.

Manchester United İngiltere Premier Lig’de ise çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Manchester United 78 puanlı Manchester City’nin ardından 65 puanla 2. sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor’un yer aldığı E Grubu’nda oynayan Sevilla gruptan 2. sırata çıktı. 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubilyet ile 9 puan topladılar.

Sevilla La Liga’da ise bu sezon istikrarsız bir görüntü çiziyor. 28 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan İspanyol ekibi 45 puan ile 5. sırada bulunuyor.