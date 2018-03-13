Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın sarı kurdele inadı sürüyor!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalonya'daki bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanan 4 Katalan lidere destek için maçlardan önce taktığı sarı kurdele nedeniyle federasyon tarafından 20 bin pound (107 bin TL) para cezasına çarptırılıyor. Federasyonun sürekli bu cezayı vermesine aldırmayan Guardiola, "Bu demokrasiyle ilgili bir durum" dedi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçlarda yakasına taktığı sarı kurdele nedeniyle neredeyse her hafta yaklaşık 20 bin pound para cezasına çarptırılıyor.

City’nin başarılı çalıştırıcısı, geçtiğimiz sene Katalonya’da düzenlenen referandumun ardından cezaevine atılan 4 Katalan lidere destek olmak amacıyla maçlardan önce yakasına sarı kurdele takıyor.

Ancak İngiltere Futbol Federeasyonu politik bir mesaj taşıdığı gerekçesiyle Guardiola’ya her kurdele taktığı maç için 20 bin pound (Yaklaşık 107 bin TL) para cezası veriyor.

47 yaşındaki çalıştırıcı kurdele takmasının politik bir hareket olmadığını dile getirirken ceketine kurdele takıyor olmasının yasaklanamayacağını savunmaya devam etti.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola`ya `Sarı kurdele` kıskacı! Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya, geçtiğimiz Çarşamba günü Wigan ile oynanan maça sarı kurdele ile çıktığı için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından ceza kesildi. Guardiola'ya ait özel uçak ise İspanya'da polisler tarafından arandı. İlgili Haberi Oku

Stoke City maçına da kurdele ile çıkan ve ilk yarıda yakasından çıkartan Guardiola, “Federasyona katılmıyorum ama onlara saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce sarı kurdele konusunda iki kez resmi uyarıda bulunulan Guardiola, “Bu politika hakkında değil. Bu demokrasi hakkında. Teknik direktörlükten önce ben bir insanım” dedi.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca cezaevinde bulunan politikacıların ailelerine sabır dilerken bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını dilediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Manchester City taraftarları da Pep Guardiola’ya destek olmak amacıyla tribünde sarı kurdele takmaya başladı.

DAHA ÖNCE MEN CEZASI ALMIŞTI

Tecrübeli teknik adam daha önce Wigan maçına sarı kurdele ile çıktığı için İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından bir maç men cezasına çarptırıldı.

Guardiola daha önce yaptığı açıklamada, “Sarı kurdele takıyorum çünkü Katalonya'nın bağımsızlık oylamasını savunan insanlar İspanya'da hapis yatıyor. Bu hiç adil değil” demişti.