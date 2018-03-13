Mahmut Uslu’dan flaş Alex açıklaması!

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Beyaz Futbol'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray derbisini ve Alex'in Türkiye'ye gelmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin yöneticisi Mahmut Uslu, Beyaz Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mahmut Uslu’nun açıklamaları;

“Biz ne olursa olsun her şartta Galatasaray’ı yeneceğiz, yeter ki bir olalım, birlik olalım. Bu maçı çok fazla düşünmüyoruz. Önemli olan bizim için ondan sonraki maçlarımız. Galatasaraylıların ne açıklama yaptığı bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz”

ALEX’İN GELMESİ YANLIŞ

‘Sadece Fenerbahçe’yi destekleyelim. Bizi kimse yıkamaz. Alex’in maça gelmesini yanlış buluyorum, onu getiren adam maça götürmeyelim diyor ama maça getiriyorlar. Ali Koç çıkıp, Alex’i ben maça getirdim desin ama diyemiyor.’

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

“3 Temmuz sonrası nasıl kenetlendik ise bundan sonra da öyle kenetlenip şampiyon olacağız”

Fenerbahçe Galatasaray maçının İddia oranları belli oldu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın oranları açıklandı. Fenerbahçe derbide favori olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku