Kulüpler Kanunu nerede?

Geçen günlerde Galatasaray ile ilgili üzücü gelişmeler gündeme geldi. Eski Başkan Dursun Özbek kulübü adeta haraca bağlamış. Kulüple ilgili denetleme kurulu raporuna göre, Özbek'in şirketi Özbek Turizm A.Ş. lehine senetler düzenlenmiş. Şirket, bu alacakları için yaklaşık 8 milyon TL faiz tahakkuk ettirmiş. Daha kötüsü; Dursun Özbek, tüm alacaklarını garanti altına almak için Galatasaray'ın Emlak Konut A.Ş'den tahakkuk edecek alacakları üzerine 90.786.150 TL temlik koydurmuş ve kulübün Galatasaray A.Ş'deki 4.283.000 adet hisse senedi üzerine 27.753.840 TL değerinde rehin işlemi ihdas etmiş. Dursun Özbek yetinmemiş, kendisinin ödemesi gereken 911.427,79 TL noter giderini de Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne fatura etmiş ve alacaklarına eklemiş.

Özetle Dursun Özbek, kulübün bugününe ve geleceğine ipotek koymuş.

Lobiye rağmen çıkmalı

Kulüplerin mali yapısı, yöneticileri tarafından çökertilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘Kulüpler Kanunu' hazırlığına girişti. Suat Kılıç zamanında başlayan çalışma bir türlü sona erdirilemedi. Taslak 3 bakan eskitti. Hiçbir bakan masaya yumruğunu vuramadı. Biliyoruz ki Kulüpler Birliği, bu kanun çalışmasına müdahale ediyor. Çalışma komisyonunda Kulüpler Birliği temsilcileri yer alıyor. Kulüpler Birliği yine FIFA, UEFA yalanları ile kanunu kuşa çevirme gayretinde.

Gençlik ve Spor Bakanı ile Maliye Bakanı, asla Kulüpler Birliği'ni dinlememeli. Avrupa devletlerini ve finansal fair play uygulayan federasyonları temel alarak taslağı hazırlamalı.

Devlet şunu unutmamalı: Türk Ceza Kanunu hazırlanırken hırsızlardan, dolandırıcılardan, tecavüzcülerden komisyon oluşturulmadı. Kulüpler Kanunu hazırlanırken kulüpleri araç olarak kullanan ve kulüpleri bataklığa sürükleyen yöneticilerin görüşlerine neden ihtiyaç duyulsun?