Kocaman mı Terim mi? CEVABI SAHADA!

“Bir kuzunun komuta ettiği bir aslanlar ordusu beni korkutmaz. Ama aynı şeyi, bir aslan tarafından komuta edilen kuzu ordusu için söyleyemem.” Büyük İskender.

Pazar günü ezeli rakiplerin oynadığı iki ayrı maç izledik. Gündüz bölümünde Fenerbahçe, akşam seansında Galatasaray. Hangisi izlenmeye değerdi, seyircilere soralım mı?

Teknik adamlar, futbolcular ve futbolun bütün bileşenleri meraklılarını mtatmin etmek zorunda. Eğer büyük camiaları peşinizden koşturmak istiyorsanız, taraftarları heyecanlandıracak ve ligin sonunda mutlu sona ulaştıracaksınız veya son ana kadar yarışın içinde olacaksınız.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Malatya deplasmanında taraftarının enerjisini düşürdü. Takımına oynattığı futbolu bir kenara bırakın. Futbolcu, hocası ile her zaman göz temasındadır. Enerjisini sadece tribünlerden değil, ondan da alır. Maçın en kritik anında Fernandao'yu çıkarıp yerine Alper'i alırsan, kimse bundan memnun olmaz. Bu, tribün jargonuyla 1-0'ın üstüne yatmaktır.

Galatasaray'da işler farklı. Evinde geriye düşen ama yıkılmayan, penaltı kaçıran, baskı altında ama heyecan içinde bir takım ve Fatih Terim… Adrenalin, heyecan, var olma içgüdüsü ile hareket etme, yerinde değişiklikler yapan bir hoca. Taraftarın beklentisi, Terim'in felsefesi ile aynı orantıda.

Bir yanda “Yenilsek bile mücadele edeceğiz” diyen Fatih Hoca, “Bir bildiğimiz var” diyerek adeta ders veriyor. Diğer yanda 1 farklı avantajı yakalayınca orta sahaya takviye yapan Aykut Hoca, “Bizim maç kazanmamız kolay gözükmüyor” diyor.

Karar sizin. …