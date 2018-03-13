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Jose Mourinho’dan Frank de Boer’e yanıt gecikmedi: ‘Tarihin en kötüsü’

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisini eleştiren Frank de Boer hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
11:2313 Mart 2018
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Jose Mourinho’dan Frank de Boer’e yanıt gecikmedi: ‘Tarihin en kötüsü’

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Ligtakımlarından Manchester United’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendisine Marcus Rashford üzerinden eleştiride bulunan Frank de Boer’u hedef aldı.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Frank de Boer, Manchester United’ın genç yıldızı Marcus Rashford’un Mourinho ile çalışmasınının onun için dezavantaj olduğunu dile getirdi.

Portekizli teknik adamdan ise bu sözlere yanıt gecikmedi. Sivri diliyle bilinen Mourinho, “Premier Lig tarihinin en kötü menajeri Frank de Boer’in böyle bir şey söylediğini okudum. Rashford, Frank gibi bir menajerle çalışsaydı her maçını kaybederdi” dedi.

İngiltere Premier Lig’de sezona Crystal Palace’ın başında başlayan Frank de Boer, 5 maç sonra kovulmuştu. Palace, Hollandalı teknik adamın görev aldığı 5 maçtan 4’ünü kaybetmişti.

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Etiketler
frank de boer jose mourinho manchester united marcus rashford
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