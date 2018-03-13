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İşte Karadağ Türkiye maçının bilet fiyatı

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Podgorica'da oynanacak karşılaşmada Türk taraftarların biletleri 10 lira olarak belirlendi.
14:5913 Mart 2018
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İşte Karadağ Türkiye maçının bilet fiyatı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 27 Mart Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Karadağ maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki Şehir Stadı’nda TSİ 20.10’da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Müsabakanın bilet fiyatlarının Türk taraftarlar için 10 lira olduğu ifade edildi.

Etiketler
Karadağ türkiye
Son güncelleme: 15:01 | 13.03.2018
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