Hüseyin Eroğlu: “Cengiz, Brezilyalı olsaydı daha değerli hissedilirdi”

Cengiz Ünder’in birkaç sene içinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyeceğini düşündüğünü söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Belki Cengiz’in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o, futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır” dedi.

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 45 puanla dördüncü sırada yer alan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir ekibinin gelecek hedeflerinden Cengiz Ünder ve genç kalecileri Berke Özer ile Erce Kardeşler'e kadar birçok önemli konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında özellikle defans hattında genç isimlerin yer almasından dolayı bireysel hatalardan kaynaklanan goller yediklerini belirten tecrübeli teknik adam, “İlk yarı başladığımızda savunmanın göbeğinde 18-19 yaşında iki futbolcu ile oynuyorduk. Kalemizde 17 yaşında Berke oynuyordu. Savunmanın yaş ortalamasının düşük olması ister istemez oyun anlamında bir şeyleri iyi götürüyorken yapılan bireysel hatalarla yediğimiz goller skoru kaybetmemize sebep oldu. Yaş ortalamasının genç olması önemli ama zaman zaman başarılı olmak da gerekiyor ki o çocukların özgüveni de artsın. Savunmamıza Hasan gibi deneyimli bir oyuncu kattık. Berkay'ı da aldık, hatalarımızı görerek takımın hem hücumda hem de defansta oyun planı oturmaya başladı. İstediğimiz plan takıma ikinci yarılarda ancak oturduğu için çıkışımız bu zamanlar da oluyor. Bireysel oyuncuya dayalı yöntemde ziyade takım oyunu benim için daha önemli. Her oyuncunun bir rolü vardır, ona roller yüklerim ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek zorundadır. Tabii bu kolay olmuyor. Zaten Avrupa ile Türkiye arasındaki fark bu. Avrupa'da takım oyunu ile kazanılıyor, Türkiye'de ise bireyse futbol ön plana çıkıyor. Biz bu anlamda günlük değil geleceğe dair planlar yapıyoruz. Aslında kaybettiğimiz maçlarda da birçok şey öğreniyoruz. Kaybedebilirsin ama doğruları yaparsan 2 veya3 maç sonra başarıya gidersin. A Takım teknik ekibi olarak da çok iyi bir ekibiz. Şu an performansımız da iyi gidiyor. Son 7 maçımızı da en iyi şekilde atlatmak istiyoruz” diye konuştu.

“İLK 6 İÇERİSİNDE YER ALMAK İSTİYORUZ”

Play-off potasında kalıcı olmak istediklerini dile getiren Eroğlu, bu bağlamda ligin geri kalanına maç maç bakacaklarını açıkladı. Kadro derinliğinin az olmasından dolayı oyuncularının yıprandığını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Baktığınızda bir ligin birincisi Rizespor'u deplasmanda 3-0 yendik. İkinci Ankaragücü'nü de 2-0 mağlup ettik. İkisi de önemli deplasman ve kazanmayı başardık. Kolay değil tabii biz çok gerilerden geldik. İşimize bakıyoruz, Play-off hedefimizi zaten sezon başında koymuştuk. Ama her durumda ayaklarımız yere sağlam basmalı. Şu an takım halinde hedefiz. Herkes Altınordu'ya karşı farklı hazırlanmak durumunda ve biz de bunun farkındayız. Şu 3-4 maçta da çok yıprandık. Çünkü kadro derinliğimiz az. Bunlar dışında ilk 6 içinde yer almak istiyoruz. Maç maç bakarak kalan karşılaşmalarımızı da kazanmak istiyoruz. Biz kazandıkça rakiplerin de puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Belki birkaç hafta sonra daha farklı konuşabiliriz" şeklinde konuştu.

“AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI”

Ligin sonuna yaklaştıkça futbolcularda stresin artabileceğini ancak kendisinin de bunu engellemek için çalıştığını söyleyen Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: “Maç hazırlığı çok önemli. Tabii ki Süper Lig havası stres de ortaya çıkarabilir. Ama ben o konuda futbolcuların strese girmesini engellemeye çalışıyorum. Belki ligin sonu yaklaştıkça bu heyecan artabilir ama her maçın 90 dakika ayrı bir öyküsü var. Bir maçı oynayarak kazanmak, kazanmak için doğruları yapmak çok önemli. Takım güçlü olduğu zaman birbirine destekle bunun altından kalkabiliyoruz. En büyük gücümüz de takım oyunumuz. Son haftalarda da çıkışımızın devam etmesini planlıyorum. Beklentileri biz arttırıyoruz aslında. Şimdi kimse sorsanız kim çıkar diye, ‘Altınordu çıkar' derler. Baktığınızda insanların güvenmesi güzel bir şey. Deme iyi işler yapıyoruz ki beklentiler de artıyor. Şunu bilmemiz gerekir ki; her maç için takımımızın oyun planımıza sadık kalması gerek. Tabii insanların hayali şampiyonluk olabilir ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor.”

“CENGİZ YAKIN ZAMANDA DÜNYANIN SAYILI KULÜPLERİNDEN BİRİNE GİDECEK”

Altınordu altyapısından yetişen ve şu an İtalya ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in kendilerinde forma giyerken bile Avrupa kulüplerinin hedefinde olduğuna vurgu yapan Hüseyin Eroğlu, genç oyuncunun hem saha içi hem de saha dışında örnek bir kişilik olduğunu belirtti. Başarılı futbolcunun kısa zamanda daha önemli yerlere geleceğine inandığını da aktaran deneyimli antrenör, “Cengiz, bizdeyken de sürekli olumlu yönde ilerleyen yetenekli bir futbolcumuzdu. İlk olarak dört sene önce 16 yaşındayken oynattım Cengiz'i. O günden itibaren zaten kendini kanıtladı. Bizdeki saha içi ve saha dışı gelişimini en iyi şekilde tamamladıktan sonra artık bizi aşmıştı. Doğru bir kulübe gidip, doğru bir antrenörle çalışması gerekiyordu. Geçen sene de zaten Başakşehir'de gelişimini en üst seviyeye çekti. Biz de Cengiz ile sürekli paylaşıyorduk hedefinin Avrupa olması gerektiğini. Çünkü biz bir önceki kampımızı Hollanda'da yaptığımızda birçok Avrupa kulübü o zamandan Cengiz'i takip ediyordu. Belki Cengiz'in şu an geldiği nokta herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil. Cengiz, Brezilyalı olsaydı çok daha değerli hissedilirdi. Daha fazla paralara transfer olurdu. Ama o futboluyla her yerde kendini kanıtlayacaktır. Tabii ki İtalya zor görünse de orda bile kendini kanıtlamaya başladı. Cengiz, en kısa zamanda dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidecektir” dedi.

“ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE DAHA İYİ YERLERE GELECEK”

Çağlar Söyüncü’nün de kendileri için değerli bir isim olduğunu belirten Eroğlu, “A Milli olan futbolcumuz. Bundesliga gibi zorlu bir ligde altyapımızdan yetiştirdiğimiz bir oyuncunun gidip orada kendini kanıtlayıp başarılı olması bizim için iyi bir şey. İkisi de bizim gurur kaynaklarımız. Genç yaşlarda bizi çok iyi temsil ediyorlar. Çağlar da yakın gelecekte ünlü kulüplerde forma giyecektir. En fazla gurur duyan da ben olurum” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİ BERKE İÇİN YARIŞA GİRDİ”

Cengiz ve Çağlar transferlerinden sonra Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözünü Altınordu’ya çevirdiğini dile getiren Hüseyin Eroğlu, “Şu an Berke ve Erce de Süper Lig'de oynayabilecek seviyede. Berke, U19 Takımı'nın Danimarka'daki şampiyonasına katılacak ve birçok önemli kulübün de onu izlemek için orada olacağını düşünüyorum. Zaten bir seneden beri Berke için Avrupa'nın önemli kulüpleri yarışa girmiş durumda. Erce de şu an kalemizi koruyor ve potansiyeli çok yüksek bir futbolcu. Sürekli kendini geliştiriyor. Bana göre Türkiye Ligi'nde en iyi kaleciler arasında ilk 3'ün arasında yer alır” değerlendirmesini yaptı.