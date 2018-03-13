Güney Afrika’da ‘Felaket Turu!’ Zincirleme Kaza… Fırtına… Üç can kaybı…

Güney Afrika'da düzenlenen 'Cape Town Bisiklet Turu' peş peşe felaketlere sahne oldu. Yarışlarda iki zincirleme kaza yaşandığı, iki bisikletçi ve bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi. Son gün çıkan fırtına ise yarışların iptal edilmesine neden oldu.

SKOR DIŞ HABER – Bu yıl 40. düzenlenen ‘Cape Town Bisiklet Turu’nda yarışmacılarına başına gelmedik kalmadı. Güney Afrika’da gerçekleştirilen organizasyona yaşanan iki kaza, üç sporcunun hayatını kaybetmesi ve fırtına damga vurdu. Yarışlar, aşırı rüzgar nedeniyle tamamlanamadı.

Mart ayının 3’ünde başlayan ‘Cape Town Bisiklet Turu’nun 12’sinde tamamlanması bekleniyordu. Ancak son gün çıkan fırtına, sporculara zor anlar yaşatırken organizasyonun da iptal edilmesine neden oldu. Bisikletlerin havalarda uçuştuğu, sporcuların ve yarışları izleyenlerin sağa sola kaçıştığı görüntüler, saatte 100 km’nin üzerine çıkan rüzgarın ne kadar büyük bir tehlike yaratabileceğini gösterdi. Organizatörler, son gününe gelinen turun iptal edildiğini duyurdu.

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‘Cape Town Bisiklet Turu’ndaki tek felaket, fırtına değildi. İki gün önce yaşanan bir zincirleme kaza seyircileri korkuttu. Kazada yaralanan bir sporcu, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Yarışlarda bir sporcunun ise kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Adı pek ölümle anılmayan bir spor olan bisiklet yarışlarında yaşanan can kayıplarına son olarak bir polis memuru eklendi. Bisikletçilere yol gösteren polis memurunun ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Böylece ‘Cape Town Bisiklet Turu’ üç insanın hayatına mal oldu.