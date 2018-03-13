Gaziantepspor’da Derelioğlu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1.Lig'de küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Kulubümüz ile teknik adam Oktay Derelioğlu arasında yapılan görüşme sonucunda, karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır.”

Oktay Derelioğlu`ndan olay açıklama! `Bu adamda her türlü pislik var` Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, bu akşam kulüpten ayrılacağını açıkladı. SKOR'a özel açıklamalarda bulunan Derelioğlu, kulüp yöneticilerinden Hayri Öztürk için 'Bu adamı TFF'ye şikayet ediyorum. Her türlü pislik var. Bu adama engel olunması lazım'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku