Felipe Melo yine uslu durmadı! Fenerbahçe’ye şok küfür!

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin'in yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçe'ye küfür etti. Felipe Melo'nun Fenerbahçe'ye ettiği küfür, sarı-lacivertli taraftarları adeta çılgına çevirdi.

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