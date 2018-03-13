Efsane pilotlara FIA’dan onur ödülü

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ile Konsey Vekil Üyesi TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı Dünya Motorsporları Konseyi toplantısı ve FIA Hall of Fame ödül töreni için Cenevre’deydi.

FIA’nın otomobil sporlarının önemli isimlerini onurlandırmayı hedeflediği Hall of Fame ödül töreni Cenevre'de gerçekleşti. Ödül töreni kapsamında, 3 kez dünya şampiyonu olan efsane Formula 1 pilotu Sir Jackie Stewart ve Kanadalı Formula 1 ve Nascar pilotu Jacques Villeneuve onur ödülü aldı.

2018'in ilk Dünya Motor Sporları Konseyi kararlarının alındığı toplantı sonrasında Hall of Fame ödül törenine katılan FIA Dünya Motorsporları Konseyi Üyesi ve TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı; “Yeni nesillere ilham vermek amacıyla yapılan bu ödül töreninde bulunmak ve Türkiye'yi temsil etmek bizim için oldukça önemliydi. Bu tarz organizasyonlar ile birlikte motorsporlarının ülkemizde gün geçtikçe önem kazanacağını düşünüyoruz. Dünya Motorsporları Konseyi'nde aktif olarak rol almamızın karşılığını, 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası'na evsahipliği yapacak olmamız ile almaya başladık, önümüzdeki yıllarda da bir çok büyük organizasyona Türkiye başarıyla evsahipliği yapacak.” dedi.