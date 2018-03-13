Eczacıbaşı VitrA, Almanya’dan avantajla dönüyor

2018 CEV Kupası Yarı Final ilk maçında SSC Palmberg Schwerin ekibine konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Oyunun genelinde rakibine karşı üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti etkili defansıyla 25-18 önde bitirirken, ikinci sette birinci teknik molaya geride girmesine rağmen ataklarıyla dengeyi tekrardan sağladı ve seti 19-25 kazandı. Son sette de takım oyununa devam eden turuncu beyazlılar maçı 3-0 bitirdi ve tur atlamak için büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic olurken, Rachael Adams yaptığı 6 blokla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Etabın ikinci maçı, 20 Mart Salı günü, saat 19:00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak ve Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu karşılaşmadan iki set alması halinde kupada finale yükselecek ve Allianz MTV Stuttgart – Minchanka Minsk eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Salon: Palmberg Arena

Hakemler: Nicholas Heckford (ENG-İngiltere), Sotirios Delikostidis (GRE-Yunanistan)

SSC Palmberg Arena: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke, Carocci (L), Oluic, Alanko, Bettendorf, Schoelzel.

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Simge (L), Hande, Gözde.

Setler: 0-3 (18-25,19-25,20-25)

Süre: 77 dakika (23,26,28)