Derbi öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray’a PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu, Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Fenerbahçe ise Evkur Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının yaptığı çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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