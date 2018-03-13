CANLI | Roma Shakhtar Donetsk: 0-0 (ilk yarı sona erdi)

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında milli yıldızımız Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibi Roma, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İlk 11'de Cengiz Ünder'in de yer aldığı Roma Shakhtar Donetsk maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in ilk 11’de başladığı maçta Roma evinde Shakhtar Donetsk’i konuk ediyor. İlk maçta Ukrayna’da 2-1 kaybeden Roma, Olimpiyat Stadı’nda rakibini dize getirip çeyrek finale çıkmak istiyor. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun da tribünden takip ettiği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Roma Shakhtar Donetsk maçının canlı anlatımı SKOR’da… (sayfa sürekli güncellenmektedir)

10.dakikada Shakhtar’ın kullandığı duran topta Romalı Florenzi ters bir kafa vuruşu yaptı, top direğin dibinden dışarıya gitti. Maçın en net pozisyonu…

19′ Roma takımından Kevin Strootman topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

24′ Roma atağında Aleksandar Kolarov topu ceza sahasına ortalıyor, ancak top rakip oyuncu tarafından uzaklaştırılıyor.

İlk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İŞTE İLK 11’LER:

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Cengiz Ünder, Dzeko, Perotti

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra

İLK MAÇTA ROMA’NIN GOLÜ CENGİZ’DEN

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e deplasmanda 2-1 mağlup olan Roma’nın tek golü milli futbolcu Cengiz Ünder’den gelmişti.SHAKHTAR SON 5 MAÇINI KAZANDI

Shakhtar Donetsk, son oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ukrayna ekibi, Chornomorets Odesa’yı 5-0, Roma’yı 2-1, Zirka’yı 5-0, Karpaty’i 3-0 ve Vorskla’yı 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

Ev sahibi Roma ise Udinese’yi 2-0, Napoli’yi 4-2, ve Torino’yu da 3-0’lik skorlarla yense de, Devler Ligi’nde Shakhtar’a 2-1 ve Serie A’da da Milan’a 2-0 mağlup oldu.

SHAKHTAR’DA FACUNDO FERREYRA FORMDADevler Ligi’ndeki ilk maçta Roma ağlarını havalandıran Shakhtar Donetsk’in Arjantinli golcüsü Facundo Ferreyra, bu sezon ekim ayından bu yana tüm turnuvalarda 16 gol kaydetti.

İÇ SAHADA ALISSON’U GEÇMEK ZOR

Roma’nın Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, takımının Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

SHAKHTAR DONETSK DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadığı son 2 deplasman maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Shakhtar Donetsk bu iki maçta kalesinde toplam 10 gol gördü ve gol sevinci yaşayamadı.

ROMA SON 16 TURUNDA TAKILIYOR

İtalyan ekibi, daha önce Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turundaki son 3 eşleşmede de elenen taraf oldu. Roma’da Luca Pellegrini ve Rick Karsdorp’un sakatlıkları sürüyor. Shakhtar Donetsk’te ise cezalı olan Darijo Srna’nın yanı sıra Maksym Malyshev ve Serhiy Kryvtsov sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.