CANLI YAYIN: Roma Shakhtar Donetsk maçı canlı izle! (Şampiyonlar Ligi maçı)

Roma Shakhtar Donetsk rövanş maçı ile Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Son dönemde Roma takımının flaş ismi olan Cengiz Ünder zorlu mücadelede ilk 11'de başlayacak. Roma Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda diye araştıran futbol tutkunları için Roma Shakhtar Donetsk maçı canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Roma Shakhtar Donetsk canlı izle linki ve maçın ilk 11'leri...

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale Roma mı Shaktar Donetsk mi çıkacak? İlk maçta Shakhtar Donetsk’e karşı şok bir yenilgi alan Roma bu kez kendi seyircisi önünde Ukrayna temsilcisini yenerek çeyrek finale çıkan takım olmak istiyor. Shaktar Donetsk’e 2-1 yenildikleri ilk maçta Roma’nın golünü atan milli futbolcu Cengiz Ünder’in Roma Shakhtar Donetsk maçında ilk 11 başlaması bekleniyor. Shaktar Donetsk Roma maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Roma Shakhtar Donetsk canlı izleme linki yer alıyor. İşte Tivibuspor'da canlı yayın ekranlara gelecek Roma Shakhtar Donetsk canlı izle linki ve maç detayları…

ROMA SHAKHTAR DONETSK MAÇI İLK 11

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Cengiz Ünder, Perotti, Dzeko

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Stepanenko, Fred, Marlos, Bernard, Taison, Ferreyra

LUCESCU’DA ROMA SHAKTAR DONETSK MAÇINI TAKİP EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma – Shakhtar Donetsk maçını statta izleyecek olan A Milli Rakım Teknik Direktörü, genç yıldız ile ilgili görüş bildirdi.

İtalyan basınına konuşan Mircea Lucescu, “Cengiz her şeyden önce çok iyi bir çocuk. Büyük bir alçakgönüllülüğü var ancak aynı zamanda hırsı da. Beklemek zorundayız, henüz performansının zirvesinde değil. Önünde harika bir gelecek var ve sadece gelişebilir. Olağanüstü bir yeteneği var, Di Francesco (Roma Teknik Direktörü) ona güven veriyor ve onu sonuna kadar geliştiriyor” dedi.

ROMA SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLE

ROMA SHAKTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 13 Mart Salı akşamı TSİ 22.45'te oynanacak zorlu maç Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

İLK MAÇI SHAKHTAR DONETSK KAZANDI

Cengiz Ünder’li Roma’nın, çeyrek finale kalması için mücadeleyi 1-0 kazanması ya da 2 farkla galip gelmesi gerekiyor. 1-0 dışındaki tüm tek farklı Roma galibiyetlerinde ise Shakhtar Donetsk adını son 8’e yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi 2-1’lik sonuçla tamamlanırsa eğer maç uzayacak.

Hatırlanacağı üzere geçen hafta oynanan maçlar sonucunda Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Liverpool bir üst tura yükselen ilk takımlar olmuştu.