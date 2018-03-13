Burak Yılmaz: Taraftar ‘Hırsız Burak’ diyor, normal…’

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, deplasmanda 3-1 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarın "Hırsız Burak" tezahüratlarına yanıt veren tecrübeli golcü çalkantılı bir süreçten geçen ve seçime hazırlanan kulübün son durumunu da değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’un deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynayan ve bu sezon ligdeki gol sayısını 19’a çıkaran milli golcü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, Akhisarspor taraftarının kendisine gösterdiği tepkiye yanıt olarak, “Akhisarspor taraftarı ‘Hırsız Burak’ diyor. Normal, her zaman söyledikleri şey. Bence penaltı” dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay: `Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık` Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynadık” dedi. İlgili Haberi Oku

Kulübün içinden geçtiği durumla ilgili olarak da konuşan Burak, “Başkan’la dün akşam ağabey, kardeş gibi oturduk, konuştuk. Gözleri doldu. Takımını bu kadar seven bir insanın bu halde olması beni üzdü. Bizlerin de suçu var. Başkalarının da vardır ama biz çıktık ve onun için oynadık. Başkan’la beraberiz” dedi. Tecrübeli golcü Muharrem Usta’ya, “Çok başarısız başkanlar var ama sonrasında 2-3 sene başarı yakalayabilenler oldu. Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim, gidiyor gibi algılanmasın. Biz onunla beraberiz” şeklinde destek verdi.

Burak Yılmaz, takım arkadaşlarını da tebrik ederken “Takımı tebrik ederim. Bizde çok kaliteli ayaklar, klas oyuncular var. Ancak bir türlü kendimizi gösterememenin sıkıntısını çekiyorduk. Camia olarak farklı bir ortamdan geçiyoruz. Bir reaksiyon vermemiz lazımdı. Zor zamanlarda büyük oyuncular devreye girer” ifadelerini kullandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor: 1-3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Teleset Mobilya Akhisarspor Trabzonspor maçı ile kapandı. Trabzonspor deplasmanda Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Fırtına puanını 39'a yükseltirken ev sahibi 33 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku