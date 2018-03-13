Brezilya’da gündem Talisca! Eski hocası Joel Santana’dan açıklamalar

Brezilya Milli Takımı'na seçilen Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, ülke basınında gündeme oturdu. Yıldız futbolcunun eski hocası Joel Santana ise Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

SKOR DIŞ HABERLER / Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca’nın Brezilya Milli Takımı’na davet edilmesinin ardından başarılı oyuncunun eski teknik direktörü Joel Santana açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınına konuşan Bahia’nın eski teknik direktörü Santana, Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite ile Beşiktaşlı futbolcunun kadroya davet edilmesi süreciyle ilgili yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Talisca hakkında Tite’ye bilgi verdiğini söyleyen Santana, “Uzun süredir tanışıklığımız var ve bu tarz konuşmaları sık sık yapıyoruz. Milli takımda görev yapmasak da onlar için çalışmaya devam ettik. Talisca hakkında uzun zaman önce konuştuk. Tarzı Paulinho’ya benzemiyor. Daha uzun boylu ve daha güçlü” dedi.

24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’taki performansını değerlendiren Santana, “Müthiş bir perfomans gösteriyor. Benfica’dan sonra Beşiktaş’ta da harika bir dönem yaşıyor. Bunu hak ettiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Almanya ile oynanacak maçların kadrosuna dahil edilen Talisca hakkında konuşan Tite ise, “Talisca beş ve dörderli savunmalara karşı çok etkili” demişti.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş`ın yıldızı Anderson Talisca`ya Brezilya`dan müjdeli haber! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Talisca maçlarda forma giymeyi başarırsa kariyerinde ilk kez A Milli Takım'da görev yapmış olacak. İlgili Haberi Oku