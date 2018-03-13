Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? BJK Bayern Şampiyonlar Ligi maçı kanalı ve hakemi belli oldu!

Çeyrek final şansı mucizelere kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu mücadelesinde Bayern Munih'i ağırlayacak. İlk mücadele 5-0 yenilen temsilcimizin Alman devi ile oyanacağı maçın hakemi belli oldu. Peki Beşiktaş Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Beşiktaş Bayern Munih maçı detayları...

Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırtarak gruptan çıkan Beşiktaş, rövanş maçında Bayern Munih’i konuk ediyor. Siyah-beyazlılar çeyrek final şansını oldukça zora soktu. İlk maçta Bayern Munih’e 5-0 yenilen Beşiktaş’ın turu geçme hayali mucizelere kaldı. Taraftarlar dev mücadelenin kanalını ve saatini merak ediyor. Haberimizden Beşiktaş Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAYERN MUNİH MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını araştırdığı Beşiktaş Bayern Münih maçı 14 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den şifreli olarak yayınlanacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

Beşiktaşımız, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Vodafone Park’ta Bayern Münih ile karşılaşacak.#Beşiktaş#UCL pic.twitter.com/GZCdrNSOAR — Beşiktaş JK (@Besiktas) 13 Mart 2018

‘KEYFİNİ ÇIKARMALIYIZ’

İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, “Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, “Biz gezi yapmak için İstanbul'a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz” açıklamasını yaptı.

İlk maçta elde edilen 5-0'lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, “İstanbul'daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0'lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.