Bayern Münih üç yıldızını İstanbul’a getirmedi

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih'te üç yıldız kadroya dahil edilmedi. Robben, Tolisso ve Coman İstanbul'a getirilmedi.

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