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Bayern Münih üç yıldızını İstanbul’a getirmedi

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih'te üç yıldız kadroya dahil edilmedi. Robben, Tolisso ve Coman İstanbul'a getirilmedi.
11:3313 Mart 2018
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Bayern Münih üç yıldızını İstanbul’a getirmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında yarın Beşiktaş’ın konuğu olacak Bayern Münih’in kadrosu belli oldu. Vodafone Park’ta 20:00’de başlayarak olan karşılaşma öncesinde Bayern Münih’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kingsley Coman, Arjen Robben ve Corentin Tolisso’nun Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

12 Mart 2018 Beşiktaş`ın yıldızı Anderson Talisca`ya Brezilya`dan müjdeli haber! Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Talisca maçlarda forma giymeyi başarırsa kariyerinde ilk kez A Milli Takım'da görev yapmış olacak. İlgili Haberi Oku

Kırmızı-Beyazlı ekibin, İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde:

Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba Kimmich

Etiketler
bayern münih beşiktaş Coman robben şampiyonlar ligi Tolisso
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