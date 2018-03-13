Bayern Münih üç yıldızını İstanbul’a getirmedi
Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Bayern Münih'te üç yıldız kadroya dahil edilmedi. Robben, Tolisso ve Coman İstanbul'a getirilmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında yarın Beşiktaş’ın konuğu olacak Bayern Münih’in kadrosu belli oldu. Vodafone Park’ta 20:00’de başlayarak olan karşılaşma öncesinde Bayern Münih’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kingsley Coman, Arjen Robben ve Corentin Tolisso’nun Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Kırmızı-Beyazlı ekibin, İstanbul kafilesinde yer alan isimler şu şekilde:
Ulrecih, Starke, Früchtl, Wagner, Süle, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, James Rodriguez, Rafinha, Bernat, Boateng, Rudy, Vidal, Müller, Alaba Kimmich