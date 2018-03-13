Adem’den Volkan’a: ‘Yeter be abi, kedi mi yuttun’

Malatya’da 4 önemli kurtarışla devleşen Volkan Demirel, Adem Büyük’ü isyan ettirdi: Yeter be abi, kedi mi yuttun

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan kritik galibiyette en büyük paylardan birisi kaptan Volkan Demirel’e aitti. Carlos Kameni’den kaleyi geri alan tecrübeli kaleci, yaptığı 4 önemli kurtarışla rakibe gol izni vermedi.

Milliyet’in haberine göre; Volkan’ın hatasız oyunu ev sahibi ekibin başarılı hücum oyuncusu Adem Büyük’ü de isyan ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Volkan’ın çıkardığı tehlikeli bir şut sonrası, “Yeter be abi! Kedi mi yuttun!” diye söylendi… Bu arada Fenerbahçe, Volkan Demirel’in kaleyi koruduğu Süper Lig’deki son iki maçını (Medipol Başakşehir 2-0 / Yeni Malatyaspor 2-0) gol yemeden kazandı. Kaptan bu karşılaşmalarda kalesine gelen gol olabilecek 6 şutu da kurtardı.

DERBiDE DE KALEDE

Volkan’ın performansı, kupa maçında gördüğü gereksiz kırmızı karta rağmen kendisini affederek yeniden kaleyi teslim eden Aykut Kocaman’ı da sevindirdi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, G.Saray karşısında da kalede deneyimli file bekçisine görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçının İddia oranları belli oldu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın oranları açıklandı. Fenerbahçe derbide favori olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku