Yunanistan karıştı! Bakandan sert açıklama geldi

Yunanistan Ligi'nde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan PAOK - AEK maçının ardından Spor ve Kültür Bakanından şok bir açıklama geldi. Bakan George Vassiliadis, maçın ardından yaptığı açıklamada liglere ara verilebileceğini ima etti.

Yunanistan Ligi lideri AEK’in deplasmanda PAOK ile oynadığı maçta ortalık karıştı… Mücadelenin son dakikalarında PAOK’un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaşanan itirazların ardından iki takımın yöneticileri sahaya daldı. Sinirlerine hakim olamayan PAOK başkanı Savvidis belindeki silahla verdiği görüntü kavganın boyutunu değiştirdi.

‘KİMSE HEDEFİMİZDEN AYIRAMAYACAK’

Yaşanan bu görüntülerin ardından Yunanistan Spor ve Kültür Bakanı George Vassiliadis, maçın ardından yaptığı açıklamada liglere ara verilebileceğini ima etti.Olaylar karşısında cesur kararlar almaları gerektiğini söyleyen Vassiliadis, “Bugün ortaya çıkan görüntüler tüm PAOK’lu dostları ve futbolseverleri derinden yaralamıştır. Bunlar bana geçmişte yaşadığımız olayları hatırlattı. Böyle olağan dışı olaylar cesur kararlar almayı gerektirir. Uzun zaman sonra çekişmeli bir lig yarışı vardı. UEFA ile yapacağımız görüşmeden sonra zorlu bir karar alma gereği olursa da kimse bizi hedefimizden ayıramayacak” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda PAOK ile Olympiakos arasında oynanması planlanan maç da Olympiakos Teknik Direktörü Oscar Garcia’nın yüzüne gelen konfeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Büyük skandal! Başkan silah ile sahayı bastı! Yunanistan Ligi'nde yarıda kalan PAOK - AEK maçında PAOK Başkanı Savvides belinde silahla sahaya girdi! Mücadele ertelendi. İlgili Haberi Oku