Yolanthe Cabau’yu yasa boğan haber!
Hayatımdaki en acı haberi aldım’ diye başlayan mesajında Yolanthe Cabau, “Dünya tatlısı arkadaşım Mina’nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum.” ifadelerini kullandı.
İşte Yolanthe Cabau’nun Mina Başaran paylaştığı o mesaj;
“Şu an uçaktan indim ve hayatımdaki en acı haberi aldım. Dünya tatlısı arkadaşım Mina’nın uçak kazasındaki vefatı için söyleyecek söz, acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Şuan bu mesajı yazdığıma bile inanamıyorum. Çok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadaşımdı.. Hiçbir söz ailesinin acısını dindiremez. Nurlar içinde yatsın, ışıklarla uyusun. Allah Başaran ailesine sabır ve dayanma gücü versin.. Tüm kalbim ve dualarım Mina, ailesi ve uçakta onunla beraber olan dünya güzeli arkadaşlarıyla.. Güzel Kalpli meleğim, seni çok özleyeceğim.. ” Yolanthe Cabau, Başaran Holding’in Mina Towers projesinin reklam yüzüydü.
I just landed and got the saddest message ever. My sweet Turkish friend Mina died when her plane crashed today. I can't find words to describe how intense sad I feel. I can't even believe I'm writing this message now. She was greatly loved and admired. She carried a heart of an angel. No words nor deeds can take away the pain and sorrow of her family. May God rest her beautiful soul in peace and bring strength to the sweet Basaran family. My heart and prayers are with her and her family and all her beloved ones and all the other lovely girls that where in the plane with her. Mina sweetheart angel I will miss you.. ——————————————————————————————Suan ucaktan indim ve hayatimdaki en aci haberi aldim. Dunya tatlisi arkadasim Mina’nin ucak kazasindaki vefati icin soyleyecek soz, acimi tarif edecek kelime bulamiyorum. Suan bu mesaji yazdigima bile inanamiyorum. Cok sevilen, hayat dolu, melek gibi kalbi olan biricik arkadasimdi.. Hicbir soz ailesinin acisini dindiremez. Nurlar icinde yatsin, isiklarla uyusun. Allah Basaran ailesine sabir ve dayanma gucu versin.. Tum kalbim ve dualarim Mina, ailesi ve ucakta onunla beraber olan dunya guzeli arkadaslariyla.. Guzel kalpli melegim, seni cok ozleyecegim