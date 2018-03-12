Volkan, elini sıkan hocasını utandırmadı

“Bir kaleci yediği golden sonra nasıl üzüntü duymaz. İşkence ediliyormuşçasına acı çekmesi gerekir. Eğer sakin kalıyorsa bu onun sonu demektir. Geçmişinde ne yaptığının önemi yok, böyle adamların geleceği yok demektir!” (Lev Yashin-SSCB'nin dev kalecisi)

Fenerbahçe kötü mü oynadı? Hayır! Çok kötü oynadı. Ancak son iki hafta alınan mağlubiyetlerin baskısını hangi takım yaşasa böyle futbol oynayabilirdi. İlk 20 dakikada kornerlerde 5-0 önde olan maçın sonunda 11-3 gibi bir farka koşan Malatyaspor'un karşısına geçen haftanın en tartışılan ismi Volkan Demirel çıktı. Kurtardığı üç gol pozisyonu, sakinliği ve verdiği güvenle takımını ayakta tutan isim oldu. Aykut Kocaman'ın uzattığı eli sıkıca kavrayan Volkan, sağ bek Şener, Roman ve sol bek Hasan Ali ile maçın en iyisiydi. Ev sahibi takımın teknik direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'yi iyi analiz etmişti. Önde baskı yapan her takım sarı-lacivert formanın oyun kuramayacağını biliyordu ve Bulut da bunu yaptı. Modern futbolun gereklerini uyguladı ve 4-3-3'te defans oynayan kanat oyuncuları Chebake- Buğra'yla orta sahayı 5'leyip Fenerbahçe'ye nefes aldırmadı. Ki defansta da alan savunmasını takımına çok iyi yaptırdı.

Taraftar tek vücut olmalı

Haftaya Galatasaray'la final derbisi oynayacak Fenerbahçe'nin en önemli sorununun ‘santrfor' olduğu dün bir kez daha ortaya çıktı. Güçlü, mücadele eden Fernandao'nun gelen topu tutamadığı, son vuruşlarda savruk olduğu ve bu durumun da orta sahayı düşürdüğü zaman zaman gözlendi. Fenerbahçe kısa zaman dilimlerinde rakibini oyundan düşürdü ve o anlarda stoperleri öne çıktı, takımı ileriye itti. Şimdi derbi öncesi ikiye bölünmüş taraftarın tek vücut olması şart. Çünkü şampiyonluk havasına kongre sürecinden dolayı giremeyen futbolcular 50 bin kişilik dev orkestrayı bekliyor.