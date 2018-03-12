Tottenham’da ‘Son’ farkı!

Tottenham’ın Güney Koreli futbolcusu Heung Min Son, Bournemouth maçında rakip ağlara 2 gol bırakarak performansını yükseltmeye devam etti.

Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Bournemouth'u 4-1 mağlup etti. 7. dakikada Bournemouth'un 1-0 öne geçmesine karşılık Tottenham, 35'te Dele Alli, 62 ve 87'de Heung Min Son ve 90. dakikada Serge Aurier'in golleriyle 4-1 kazanmasını bildi. Maça damgasını vuran isim ise Güney Koreli Heung Min Son oldu. Son, attığı 2 golle takımının galibiyetinde büyük rol oynarken, maç içerisinde gösterdiği performansla taraftarını ve teknik heyetini de memnun etti.

Güney Koreli futbolcu, Tottenham formasıyla bu sezon Premier Lig'de 28 müsabakada 10 gol atıp 4 de asist yaptı.