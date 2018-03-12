Survivor puan durumunda büyük yarış! En çok oyunu kim kazandı?

Survivor 2018'de oyunlar nefesleri keserken izleyiciler hangi yarışmacı kaç kez kazandı merak ediyor. İşte ödül oyunları, dokunulmazlık oyunları sonrasında ortaya çıkan sonuçta puan tablosu nasıl şekillendi? İşte Survivor puan tablosu...

Survivor, TV8 ekranlarında fırtına gibi esiyor, oyunlar izleyenlerin nefesini kesiyor. Survivor’da dokunulmazlık ve ödül oyunları devam ederken, programın başladığı günden bu yana oynanan tüm oyunlarda en çok kazanan yarışmacı kim olduğu merak ediliyor. İşte Survivor oyun performansı ve yarışmacıların puan tablosu…

SURVİVOR PUAN TABLOSUNDA ÜMİT KARAN İLE TURABİ KAPIŞIYOR

Survivor yayınlandığı her gün birbirinden heyecanlı oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Survivor 2018’de yarışan all star ve gönüllüler yarışmacılarının bireysel ve takım yarışmalarındaki ortaya koydukları performansın sonucu puan durumu oluşturuldu. Tüm yarışmacılar arasında en iyi performansa sahip isimin kimin olduğu da ortaya çıktı. Turabi ile Ümit Karan’ın başa baş gittiği puan durumunda, Adem ve Damla ise yakın takipte yer alıyor.