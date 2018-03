Survivor gönüllülere geçen Nagihan kimdir? Nagihan kaç yaşında?

Survivor’da son dönemde adından en fazla söz ettiren isimlerin başında Nagihan Karadere geliyor. Geçtiğimiz bölümlerde Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına göre kendi isteği ile all star takımında all star takımına geçen Nagihan Karadere eski takımı all stardan büyük tepki çekti. Survivor 2018'de de yine tartışmaların odağın yer alıyor. Peki Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere nereli, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere hakkında merak edilen her şey…

2018 SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere Survivor 2018 All Starlar kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu. Zorlu mücadelede yer alacak olan Nagihan Karadere Survivor’a damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor 2016’da yer alan ve kadınlar arasında en iyi istetistiğe sahip olan isimlerden olan Nagihan Karadere All Starlar adına mücadele edecek.Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016’da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor’ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu.

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe’de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı.13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor’da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018’de rakiplerini zorlayacak.

2018 SURVİVOR NAGİHAN KARADERE’NİN EŞİ VE KIZI İLE İLİŞKİSİ

Sansasyonel biçimde eşinden ayrılan Nafgihan Karadere’nin daha 2 yaşında bir kızı bulunuyor. Eşinin kendisini aldatması üzerine boşanan Nagihan Karadere ilk Survivor yaşantısında kızından ayrıldığı için çok üzülmüştü. 2018 Survivor’da ne yapacak merak konusu.

SURVİVOR NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Daha önce Survivor 2018’de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, ‘ileride gerginlik yaşanmaması’ adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler’e geçmişti.Survivor 2018’in sunucusu Acun Ilıcalı, ‘Hakan Hatipoğlu’nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler’e geçmek istediğini söylemişti. Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak’ diyor.“Beni Sahra’nın yedeği yaptınız”

Nagihan, Sema’ya, “Hiçbir zaman kendini geri çekmedin. Her zaman ön planda tuttun.” derken, Sema ise, “Nagihan’ın bizim takımda olmaması, orada olması bizim için fark etmez, bizim adımıza hiçbir şeyi değiştirmez.” diye konuşurken Sahra ise Nagihan’ın sadece kendisine ve istatistiklere oynadığını söyledi. Nagihan ise, “Beni Sahra’nın yedeği yaptınız.” diyerek sitem etti.